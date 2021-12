Al via oggi la beta chiusa di KartRider: Drift

La beta chiusa per il gioco di corse di gruppo cross-platfrom online gratuito avrà inizio alle 16.00 di oggi ora del Pacifico: registrarsi ora per assicurarsi un posto

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Giunge al traguardo la nuova edizione nella serie di giochi di corse dal fenomenale successo di Nexon KartRider! Il lancio della beta chiusa del sensazionale gioco gratuito cross-platform KartRider: Drift è previsto per le 16:00 ora del Pacifico di oggi e durerà fino alle 5:00 ora del Pacifico del 15 dicembre. L’accesso alla beta chiusa di KartRider: Drift è disponibile per i PC sul Nexon Launcher e su Steam, oltre ad essere disponibile per giocatori di console su PlayStation® 4 e Xbox One.





Pronto a dare nuove emozioni nella beniamina tra le serie di giochi di corse di Nexon, KartRider: Drift propone personalizzazione di personaggi e kart impareggiabili. I kart possono essere adattati come mai prima d’ora, consentendo ai giocatori di trasformare i propri veicoli in modo che riflettano la loro personalità di corsa. Per far sì che il veicolo sia la rappresentazione del giocatore in pista, sono disponibili straordinarie opzioni di personalizzazione in-game, da skin per i kart create dai giocatori fino a costumi esclusivi per i personaggi. I giocatori possono perfezionare questi elementi, continuando ad armeggiare per creare immediatamente il “kart supremo”.

KartRider: Drift propone ai giocatori l’esperienza di corse derapate più veloci in assoluto con grafiche eccezionali distribuite da Unreal® Engine 4 e realizzate, dall’inizio alla fine, in modo specifico per un ambito di gioco dinamico online. Il gioco consente di sfidare i propri amici indipendentemente dalla loro piattaforma e senza barriere, ovvero nessun paywall né elementi di gara che richiedono il pagamento per vincere.

C’è ancora tempo per partecipare al divertimento su pista! Per pre-registrarsi alla beta chiusa visitare il sito ufficiale di KartRider: Drift.

KartRider: Drift è pubblicato da Nexon.

Inizialmente lanciato nel 2004, KartRider è stato il primo titolo nella serie di giochi di karting di Nexon che poi ha conquistato enorme popolarità in Asia e non solo, totalizzando più di 380 milioni di giocatori nel corso dei 17 anni dal rilascio. Come serie, KartRider ha dimostrato di essere un forte marchio nei mercati asiatici e una grossa presenza negli eSport in Corea dando il via a una lega ufficiale nel 2005 che, a tutt’oggi, continua ad essere la lega di eSport più longeva.

KartRider: Drift è un gioco di gruppo multigiocatore di karting, che trae ispirazione dai titoli precedenti nella serie, proponendo competitive gare di corse derapate e più modalità di gioco, nonché funzionalità di personalizzazione dettagliata per kart e personaggi creata dal giocatore. Disponibile su Steam, sul Nexon Launcher, su PlayStation e Xbox, KartRider: Drift offre possibilità di gioco e avanzamento cross-platform gratuito online per poter sfidare i propri amici indipendentemente dalla piattaforma di gioco scelta.

Fondata nel 2005, Nexon America Inc. offre eccellenti competenze nei giochi online gratuiti e assistenza in tempo reale durante il gioco, attingendo ai punti di forza del marchio NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) e adattandoli alle preferenze specifiche degli utenti occidentali. Da oltre un decennio Nexon America gestisce titoli iconici come MapleStory e Mabinogi che hanno battuto record e avvinto i giocatori. Con nuovi progetti che si profilano all’orizzonte, Nexon America rimane fedele allo spirito pionieristico e innovativo della capogruppo, adottando un approccio incentrato sul giocatore e sviluppando le migliori esperienze di gioco possibili per il mercato occidentale.

Lo stato di avanzamento raggiunto nella beta chiusa non verrà trasferito nel gioco ufficiale al lancio.



