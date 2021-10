Al via le preiscrizioni di Zynga per FarmVille 3

Il trailer di presentazione rivela ampi e ricchi contenuti studiati per catturare l’immaginazione dei giocatori di Farmville in tutto il mondo

Farmville Più di 150 razze di animali da raccogliere, allevare e nutrire e un cast diversificato di braccianti che aiuteranno i gamer a costruire e personalizzare la propria fattoria

Farmville 3 sarà disponibile per il download su dispositivi mobili iOS e Android, oltre che su Mac M1





SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader mondiale nell’intrattenimento interattivo e creatore della famosa serie Farmville, ha annunciato oggi di aver aperto la preiscrizioni per il suo prossimo titolo, Farmville 3. Il gioco social di simulazione di un’azienda agricola sarà disponibile in tutto il mondo al momento del lancio per dispositivi iOS e Android e per i computer portatili e desktop Apple dotati di chip M1. Zynga ha anche rilasciato il trailer di annuncio del titolo in cui compaiono Marie, la bracciante preferita dai fan del gioco, nuovi personaggi e adorabili animali, tutti in attesa dei gamer in Farmville 3.

Bernard Kim, Presidente dell’Ufficio editoriale di Zynga, ha affermato: “Dodici anni fa FarmVille ha fatto irruzione sulla scena gaming creando un tale seguito di appassionati che ha portato a oltre 700 milioni di installazioni per l’intera serie FarmVille in tutto il mondo. Oggi siamo entusiasti di aprire le preiscrizioni per Farmville 3. Il gioco è stato progettato in modo specifico per catturare sia l’immaginazione dei tantissimi giocatori che hanno apprezzato FarmVille negli ultimi dieci anni che l’entusiasmo di una nuova generazione di gamer”.

Farmville 3 sarà caratterizzato da più di 150 razze di animali; oltre a galline e mucche, ci saranno nuovi compagni esotici come tigri addomesticate e soffici alpaca. I giocatori possono adottare, nutrire e allevare piccoli animali, tra cui amabili pulcini, agnelli, maialini e molte altre creature adorabili. I giocatori saranno ripagati delle loro amorevoli cure con oggetti esclusivi che risulteranno preziosi lungo il percorso di gestione della fattoria.

Tornando alla serie, sarà Marie, il personaggio preferito dai fan, che accoglierà e guiderà sia la community di Farmville che i nuovi giocatori che si mettono per la prima volta alla ricerca di un terreno. Marie sarà affiancata da più di 30 braccianti. Ogni personaggio sarà dotato di abilità pratiche come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare oggetti per aiutare i giocatori nel loro percorso nella realizzazione della fattoria.

Anche le condizioni meteorologiche saranno determinanti! Che faccia bello o brutto tempo, i giocatori saranno in grado di controllare le previsioni del tempo nel gioco e usarle a loro vantaggio per aumentare la resa del loro prossimo raccolto o della loro battuta di pesca.

Ora i giocatori possono preiscriversi per rimanere aggiornati sulle ultime notizie su Farmville 3 ed essere avvisati per primi quando il gioco verrà lanciato ufficialmente. Nelle prime due settimane successive al lancio in tutto il mondo, i giocatori che scaricheranno il gioco riceveranno uno speciale starter kit che contiene funzionalità di benvenuto interattive, come elementi decorativi e l’immagine “Early Bird” del profilo, progettate per aiutare i giocatori a personalizzare la loro fattoria di campagna all’interno del gioco.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 nazioni e aree geografiche, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari serie di gioco, che sono state scaricate oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, piattaforma di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili tra le maggiori, Zynga è una piattaforma di prossima generazione leader del settore in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti in scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga ha sedi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su FarmVille

Lanciato su Facebook nel 2009, FarmVille ha dato vita a una serie di videogiochi social che ha attirato più di 700 milioni di installazioni in tutto il mondo su Facebook, il Web e le piattaforme per dispositivi mobili. Offrendo ai giocatori la possibilità di coltivare raccolti virtuali e costruire fattorie digitali insieme in tempo reale, FarmVille ha divertito i suoi fan con FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. FarmVille 3, un gioco sviluppato da Zynga Helsinki, punta a reinventare il genere classico di costruzione di una fattoria e dimostrare le meccaniche moderne del gaming per dispositivi mobili.

