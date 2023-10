Al via AEM Elements™: un nuovo standard nella preparazione e nella risposta alle catastrofi naturali

Decisioni ambientali e preparazione alle sfide legate al clima grazie alla piattaforma di resilienza collaborativa

GERMANTOWN, Md.–(BUSINESS WIRE)–AEM, la fonte essenziale per le informazioni in tema ambientale, ha annunciato oggi il lancio della piattaforma di resilienza AEM Elements™, una soluzione multirischio per dotare le comunità e le organizzazioni delle conoscenze e degli strumenti decisivi necessari per gestire e mitigare il rischio di catastrofi naturali. Al via anche AEM Elements 360, un’applicazione completa di supporto alle decisioni che viene presentata oggi alla Meteorological Technology World Expo di Ginevra, in Svizzera.





A causa delle crescenti incertezze legate alla variabilità del clima, è indispensabile che le organizzazioni e le comunità siano perfettamente preparate ad affrontare una serie di sfide ambientali. AEM Elements mira a colmare questa lacuna fungendo da piattaforma completa e multifunzionale per la pianificazione della resilienza, adattabile a un’ampia varietà di scenari di rischi naturali, come condizioni meteorologiche gravi ed estreme, inondazioni, incendi, uragani e frane. La piattaforma non solo aggrega i dati, ma li sintetizza altresì in informazioni utili, favorendo un livello più elevato di consapevolezza della situazione e di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

“In un mondo in cui le minacce sono costantemente amplificate dall’imprevedibilità degli eventi naturali, la piattaforma AEM Elements agevola il processo decisionale collaborativo, sfruttando intelligenza e dati integrati per passare da una gestione reattiva del rischio a una costruzione proattiva della resilienza”, ha dichiarato Mark D. Miller, direttore commerciale di AEM. “I minuti contano nella valutazione e nella risposta agli eventi naturali, che non conoscono confini. AEM Elements può fornire l’accesso a dati e informazioni cruciali provenienti dalle comunità vicine, consentendo un’azione decisiva e una risposta coordinata da parte di tutte le parti interessate.”

La piattaforma AEM Elements mette a disposizione l’intera catena di valore delle capacità necessarie a garantire la resilienza e la preparazione agli eventi climatici, tra cui:

Competenza nella progettazione di soluzioni: Sfrutta la vasta esperienza di AEM nella progettazione di sistemi di allerta precoce per implementare soluzioni basate sui pericoli e sulla vulnerabilità locali.

Reti di rilevamento affidabili: Include reti di dati sia proprietarie che di terze parti per migliorare la consapevolezza delle varie situazioni di pericoli naturali.

Dati di alta qualità: Basata su un’infrastruttura di dati scalabile, con sicurezza integrata e governance dei dati, per garantire l’accesso ai dati a livello individuale e aziendale.

Informazioni utili: Fornisce analisi avanzate come le previsioni meteo potenziate dai sensori, la caduta di fulmini in tempo reale, il rilevamento dinamico dei temporali, sistemi per la stima delle precipitazioni (GARR – gauge-adjusted radar rainfall) e modelli di impatto.

Decisioni ottimizzate: AEM Elements 360 fornisce avvisi tempestivi, automazioni e azioni che consentono di prendere decisioni in sicurezza.

AEM Elements 360 è il centro di comando per le comunità e le organizzazioni, che elimina le strozzature più comuni, come la frammentazione dei dati, la dipendenza da differenti applicazioni monofunzionali e l’inadeguatezza degli avvisi tempestivi, trasformando senza soluzione di continuità diverse fonti di dati in informazioni utili. Ciò consente di coordinare in modo più efficiente ed efficace la risposta di tutti gli attori coinvolti nella gestione del rischio di catastrofi naturali, dai primi soccorritori ai responsabili della gestione delle risorse.

Le funzionalità avanzate di supporto decisionale e di collaborazione di AEM Elements 360 includono:

Miglioramento della consapevolezza della situazione: Integra facilmente i dati provenienti dalle reti di rilevamento interne, dalle reti proprietarie di AEM e da quasi tutte le altre fonti di dati ambientali per ottenere informazioni più complete in tempo reale.

Informazioni utili: Trasforma i dati in informazioni utili attraverso una suite completa di mappe, grafici, dashboard e analisi configurabili per le aree di interesse.

Motore di allerta automatica: Notifica il pubblico e la forza lavoro con avvisi personalizzabili basati su soglie, regole e condizioni specifiche del luogo, trasmessi tramite SMS, e-mail, siti web pubblici, sirene e lampeggianti e API per l’integrazione aziendale.

Collaborazione semplificata: Realizzata in modo tale da essere sicura, scalabile e predisposta per l’utilizzo su dispositivi mobili, consente la condivisione delle informazioni tra agenzie, aziende e comunità.

Predisposta per le aziende: Progettata pensando alle operazioni mission-critical, l’applicazione garantisce un’elevata disponibilità grazie alle opzioni di distribuzione basate su cloud , on-premise e ibride.

Utilizzando AEM Elements 360, le organizzazioni possono mitigare i danni alle infrastrutture critiche e ridurre il numero di persone e di beni critici colpiti da catastrofi naturali. L’applicazione promuove la cooperazione tra enti, aumenta la preparazione della comunità e offre una visione multidimensionale dell’esposizione al rischio, semplificando il complesso compito della gestione dei rischi naturali.

Ulteriori informazioni su AEM Elements 360 sono disponibili sul sito web di AEM all’indirizzo https://aem.eco/product/elements-360.

Maggiori informazioni su AEM

AEM raggruppa i leader tecnologici globali per consentire alle comunità e alle organizzazioni di sopravvivere e prosperare di fronte all’aumento dei rischi ambientali. Distribuendo reti di rilevamento intelligenti, gestendo un’infrastruttura di gestione dei dati sicura e scalabile e fornendo analisi di elevato valore attraverso una suite di applicazioni per l’utente finale, AEM funge da fonte essenziale per le informazioni ambientali. Queste tecnologie consentono di ottenere risultati positivi, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e a creare un mondo più sicuro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://aem.eco.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Neal Stein



Technology PR Solutions



Ufficio: (321) 473-7407



nealjstein@techprsolutions.com