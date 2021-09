Al debutto una breve anteprima del prossimo titolo per dispositivi mobili FarmVille 3 di Zynga

La breve anteprima video dell’ultimo titolo per dispositivi mobili nella serie di successo FarmVille consente ai fan di dare una sbirciatina ai teneri animaletti del delizioso mondo agreste

COSA: Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo e creatore della popolare serie FarmVille, ha rivelato quest’oggi una breve anteprima video relativa al suo prossimo titolo per dispositivi mobili, FarmVille 3, che cattura le interazioni divertenti e affettuose tra deliziosi animali, come tenere pecorelle e mucche ballerine, che ansiosi aspettano di incontrare i loro nuovi proprietari nella fattoria.

Dal suo lancio iniziale avvenuto nel 2009, la serie FarmVille ha continuato a introdurre modi completamente nuovi per divertirsi con giochi come FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. Una delle nuove caratteristiche del gameplay di FarmVille 3 sarà l’allevamento di adorabili cuccioli appartenenti a ben oltre 150 varietà uniche, tra cui cavalli, maiali, alpaca e volpi artiche.

L’anteprima video di 20 secondi si apre con una famiglia di mucche che gioisce per l’arrivo del loro vitellino e prosegue con un agnello che salta entusiasta avvolto nell’affetto dei suoi genitori. È possibile ammirare inoltre un montaggio degli adorabili animali nella bella campagna, magnificamente riprodotta, mentre interagiscono con gli amichevoli braccianti e l’ambiente circostante, ravvivando la fattoria.

A partire da oggi, i fan possono condividere l’eccitazione e la gioia per FarmVille 3 avvalendosi delle divertenti funzionalità social, tra cui sfondi per Zoom e le selezioni di animali accompagnati da divertenti curiosità, che sono disponibili qui.

QUANDO: 20 settembre 2021

CHI: Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 nazioni e aree geografiche, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari serie di gioco, che sono state scaricate oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Queen Bee™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, piattaforma di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili tra le maggiori, Zynga è una piattaforma di prossima generazione leader del settore in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti in scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga ha sedi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Informazioni su FarmVille

Lanciato su Facebook nel 2009, FarmVille ha dato vita a una serie di videogiochi social che ha attirato più di 700 milioni di installazioni in tutto il mondo su Facebook, il Web e le piattaforme per dispositivi mobili. Offrendo ai giocatori la possibilità di coltivare raccolti virtuali e costruire fattorie digitali insieme in tempo reale, FarmVille ha divertito i suoi fan con FarmVille 2, FarmVille 2: Country Escape e FarmVille 2: Tropic Escape. FarmVille 3, un gioco sviluppato da Zynga Helsinki, punta a reinventare il genere classico di costruzione di una fattoria e dimostrare le meccaniche moderne del gaming per dispositivi mobili.

Nota del redattore: Per visualizzare l’anteprima video e le foto a supporto per l’imminente FarmVille 3, fare clic qui.

