Aiper fa parlare di sé con i robot pulitori per piscina cordless più avanzati

“Siamo entusiasti di lanciare ufficialmente Seagull Series in Europa da quando abbiamo ricevuto la candidatura al CES Innovations Award in gennaio, e l’accoglienza del prodotto al nostro evento di lancio è stata straordinaria”, ha dichiarato Richard Wang, CEO e fondatore di Aiper Global. “Con il rilascio di ogni nuovo prodotto, il nostro team di ingegneri dedicati ha reso la pulizia della piscina più rapida e semplice per i proprietari di piscine, liberando il loro tempo con l’eliminazione del lungo lavoro di manutenzione della piscina pulitissima. Le caratteristiche di ogni macchina sono realizzate su misura per soddisfare le esigenze di tutti i proprietari di piscine che intendono portare il relax di una casa per le vacanze”.

L’apice della tecnologia “imposta e dimentica”, Seagull Pro è dotato di un sistema a quattro motori e tre diverse modalità di pulitura – tra cui pulitura del pavimento, pulitura delle pareti e modalità automatica – il tutto alimentato dalla tecnologia di navigazione WavePath™ di Aiper, che lo rende il dispositivo più avanzato che si desideri mettere in piscina.

Seagull Pro si unisce alla gamma Seagull Plus e Seagull SE per completare Seagull Series di Aiper, ciascuna idonea alle abitazioni ultramoderne e connesse e progettata per eliminare totalmente lo stress della pulizia della piscina – rendendo l’utilizzo della piscina di casa rilassante come essere in un hotel o resort.

Quando si tratta di pulizia della piscina, lascia che se ne occupino i professionisti

Il Seagull Pro è facilmente uno dei robot pulitori per piscine più avanzato in commercio, dotato del primo motore quadruplo al mondo, che alimenta i movimenti subacquei attraverso l’aspirazione e il rapido scarico di acqua, che lo rende più rapido ed efficiente ad aspirare sporco, sabbia, foglie o qualsiasi altra particella indesiderata dal fondo della piscina.

È guidato dall’esclusiva tecnologia di navigazione subacquea WavePath™ di Aiper, che estende al massimo la copertura dell’area di pulizia del Seagull Pro guidandolo attraverso uno schema sistematico di onde – eliminando l’aspetto di pulizia casuale o non guidata offerto dai dispositivi di pulizia meno intelligenti. È anche in grado di pulire le pareti e la linea di galleggiamento della piscina automaticamente grazie alle sue esclusive capacità di arrampicarsi sulle pareti, eliminando un altro compito difficile dall’elenco dei compiti da svolgere per i proprietari di piscine di tutto il mondo.

Senza fili, autonomo e dotato di autonomia estesa di fino a 3 ore, il Seagull Pro offre una pulizia subacquea profonda ed efficiente per piscino di fino a 300 mq e fino a 130GPM di acqua. Quando la batteria è in esaurimento, il pulitore si parcheggia perfino vicino al bordo della piscina.

Decolla la Seagull Series completa

Gli altri dispositivi della Seagull Series si distinguono perché sono perfetti per le piscine di dimensioni più piccole. Pur mantenendo le comode funzionalità di autoparcheggio, gli indicatori LED per controllare facilmente il livello di carica della batteria e un porta filtro facile da pulire per eliminare sporco, unto e altro particolato, Seagull Plus e Seagull SE sono progettati per pulizie più piccole e rapide senza compromettere la qualità.

Con un prezzo appena inferiore a quello del Seagull Pro, il Seagull Plus è al secondo posto per efficienza della pulizia della piscina – molto più avanti rispetto ai dispositivi di pulizia della piscina cablati, analoghi o più semplici. Con un tempo di carica della batteria di 2,5 ore e un’autonomia di fino a 110 minuti, il suo sistema di motore doppio lo rende perfetto per pulire piscine di dimensioni massime di 120 mq. Il Seagull SE è anche ideale per piscine di fino a 80 mq, con un tempo di carica inferiore a 2,5 ore, un’autonomia di fino a 90 minuti, gli stessi motori a doppia trazione e spazzole raschia fondo per una pulizia profonda ed efficace.

Informazioni su Aiper

Aiper è il produttore leader globale di robot pulitori cordless sostenibili con la missione di creare uno stile di vita senza problemi attraverso tecnologia e innovazione. A differenza di altri prodotti sul mercato, ogni prodotto Aiper garantisce la riduzione al minimo di tempo e denaro passati a lavorare per lasciare più tempo da trascorrere a bordo piscina con la famiglia e con gli amici. Nel 2023, Aiper Seagull Pro è stato premiato con il CES 2023 Innovations Award.

