AiHouse debutta alla Milano Design Week 2023, con un eccezionale progetto di design e rendering per Poliform

GUANGZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–AiHouse, importante azienda cinese di software di design specializzata in progettazione e rendering di interni, ha stretto una collaborazione con Poliform, nota azienda italiana di arredamento, per creare un eccezionale progetto di design e rendering. Il progetto è stato presentato alla Milano Design Week 2023, il più prestigioso evento internazionale di design che attrae migliaia di visitatori da tutto il mondo.





Il sodalizio tra AiHouse e Poliform è uno sviluppo entusiasmante, che unisce due aziende leader nel settore e mostra una tecnologia all’avanguardia e un design innovativo.

AiHouse è rinomata per le sue soluzioni software avanzate che consentono agli stilisti di creare visualizzazioni 3D fotorealistiche di progetti. Poliform, d’altra parte, è famosa per i suoi arredi dallo straordinario design, caratterizzati da linee pulite, materiali di alta qualità e artigianato impeccabile.

Una collaborazione di design e tecnologia tra pionieri italiani e cinesi

Il progetto di design e rendering illustra il design dei mobili Poliform in un ambiente virtuale straordinariamente realistico, per coinvolgere e immergere gli spettatori in un panorama di arredi personalizzabili. Grazie alla tecnologia di rendering avanzata di AiHouse, gli arredatori hanno creato uno spazio digitale che imita una showroom completa di illuminazione, texture e finiture di ambienti.

Utilizzando tecnologia di rendering in tempo reale, gli spettatori possono facilmente cambiare i colori e le finiture di divani e credenze per vederne l’aspetto in diverse combinazioni. Questa caratteristica offre ai progettisti un potente strumento per sperimentare con diverse opzioni di design e prendere decisioni relative all’arredamento d’interni.

Giovanni Anzani, CEO di Poliform, e Davide Rampello, Presidente dell’Associazione Culturale ​Italy China, Direttore e curatore artistico, hanno ampiamente elogiato AiHouse, affermando che l’azienda ha attivato una “rivoluzione digitale” nel settore dell’interior design.

È la prima volta che un’azienda cinese di software di design partecipa a una Milano Design Week, segnando così un notevole traguardo per AiHouse.

La collaborazione tra AiHouse e Poliform rappresenta uno scambio culturale tra due paesi con ricche tradizioni stilistiche. Si tratta di un’opportunità per designer e creativi italiani e cinesi di scambiare idee ed esplorare nuove possibilità, con il potenziale di promuovere una futura collaborazione tra Italia e Cina.

Inoltre, rappresenta un passo notevole nella strategia di coltivazione del mercato globale di AiHouse. Collaborando con un rinomato mobilificio italiano e dimostrando le sue capacità alla Milano Design Week, AiHouse ha dimostrato il suo impegno ad espandere la sua presenza e influenza sul settore del design e della produzione globale.

Sviluppi globali di AiHouse, il software di design cinese basato sulla tecnologia

AiHouse è un’azienda di software di design fondata nel 2013 a Guangzhou, Cina. L’azienda ha debuttato sulla scena internazionale nel 2019 in occasione della fiera IMM Cologne, in Germania, e da allora ha aperto 21 agenzie di rappresentanza in tutto il mondo. Queste agenzie coprono un’ampia gamma di mercati, tra cui Nordamerica, Europa, Asia, Medio Oriente e Africa, e dimostrano la crescente presenza internazionale di AiHouse e il suo impatto nel settore del design.

AiHouse si avvale di potenti tecnologie di base, come il rendering e il modeling in 3D, supportati da cloud computing, big data e AI. Con una semplice interfaccia trascina e rilascia, consente la personalizzazione di stoccaggio, pavimentazione, soffitti, rivestimenti in piastrelle, guardaroba e armadietti. AiHouse dispone di un’ampia biblioteca di dati con oltre 30 milioni di modelli e materiali 3D, e consente ai designer di creare i loro archivi personali caricando i propri modelli 3DMax/SketchUp e foto di texture.

AiHouse è in grado di produrre 4000 immagini in meno di 5 minuti, e offre un’ampia gamma di funzioni, come Magic Video, Real-time Rendering, Animated Walk-through, Ray Tracing, Material Editor, ecc. AiHouse consente a designer, agenzie e produttori di mobili di lavorare in maniera più efficiente e con maggiore precisione, pur aiutando loro a illustrare i loro progetti, prodotti e marchi in qualità fotorealistica.

AiHouse viene utilizzata da aziende di fama mondiale, tra cui Kohler, nobilia, Roca, Panasonic e OPPEIN per realizzare progetti di design e rendering per i propri clienti, ed è anche molto rinomata presso i designer.

Aurelle Tshiama, fondatrice di The Clamp, afferma che AiHouse ha semplificato il processo di visualizzazione 3D con un’interfaccia facile da usare per i principianti. Aiuta i clienti a visualizzare lo spazio in modo molto più dettagliato. Emily Green, Interior Designer, elogia AiHouse, dicendo che è in grado di offrire immagini e panorami fotorealistici con maggiore rapidità rispetto agli strumenti convenzionali, facendo risparmiare molto tempo nel rendering.

