Aegir Insights raccoglie 8,5 milioni di euro per costruire la prossima generazione dei suoi software e dati per accelerare gli investimenti nell’eolico offshore

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–Aegir Insights, un fornitore di spicco di software, dati e informazioni per le decisioni per il settore eolico offshore, ha raccolto 8,5 milioni di euro in un finanziamento di Serie A, condotto da Seaya Andromeda con la partecipazione di Climentum Capital. La società utilizzerà i fondi per sviluppare la prossima generazione della sua piattaforma web, che comprende prodotti di software, dati e informazioni per le decisioni per l’industria dell’eolico offshore.





Il segmento dell’energia eolica offshore è tra quelli in più rapida crescita nell’ambito degli investimenti in energia pulita, stando al World Energy Transition Outlook (2023), l’ultimo rapporto dell’International Renewable Energy Agency (IRENA, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili), che indica la necessità dell’eolico offshore di crescere dall’attuale capacità di 64 GW a 494 GW entro il 2030 e raggiungere 2.465 GW entro il 2050. 1 Tuttavia, il processo di sviluppo del progetto rimane lungo e complesso, e richiede fino a 10 anni dall’identificazione della sede alle operazioni commerciali.

Le soluzioni di Aegir Insights hanno un ruolo cruciale nei processi decisionali guidati dai dati, ottimizzando lo sviluppo e riducendo i costi, accelerando così l’investimento nel settore. Questo è un aspetto fondamentale nell’attuale ambiente di volatilità dei costi per assicurare allocazione dei capitali ed economia di progetto ottimali. La base clienti esistente di Aegir Insights include sviluppatori principali come BP, Equinor e JERA, e si sta ampliando ulteriormente nei segmenti dei servizi statali e finanziari.

Il finanziamento di Serie A da 8,5 milioni di euro sosterrà lo sviluppo della piattaforma software-as-a-service (SaaS), dei dati e dell’intelligence di Aegir Insight. La tabella di marcia tecnologica della società include soluzioni per simulare aste competitive sui prezzi, analisi semplificate di progetti e portafogli e ampliamento della funzionalità per valutare asset ibridi e integrazione dei sistemi. Il finanziamento consentirà inoltre ad Aegir Insights di ampliare la sua esperta assistenza clienti, servendo da consulente indipendente fidato.

Aegir Insights è stata fondata nel 2020 dal CEO Scott Urquhart e dal CCO Rikke Nørgaard, che insieme portano quasi 35 anni di esperienza nel settore energetico, maturata in importanti società di energia rinnovabile, comprese Ørsted e Vattenfall.

Scott Urquhart, cofondatore e CEO di Aegir Insights, ha affermato: “Siamo entusiasti di aver trovato investitori con un’esperienza così solida nell’ampliamento delle attività SaaS nel settore energetico”. Commentando ulteriormente sulla proposta di valore unica offerta da Seaya Andromeda e Climentum Capital, Urquhart ha aggiunto, “La loro esperienza diretta e la rete nel settore rinnovabile ci aiuteranno ad accelerare la nostra tabella di marcia dei prodotti, dove miriamo a stabilire lo standard di mercato per il software per le decisioni nell’eolico offshore”.

Rikke Nørgaard, cofondatore e CCO di Aegir Insights, ha aggiunto: “Negli ultimi tre anni, abbiamo costruito una linea di prodotti unici, servendo sviluppatori dell’eolico offshore, investitori e governi di tutto il mondo. È un importante traguardo nel nostro percorso, sia per Aegir Insights come azienda che per i nostri clienti, che ci consentirà di migliorare i nostri prodotti e la mission dell’azienda di accelerare la realizzazione di impianti eolici offshore”.

Pablo Pedrejon Garcia, Socio di Seaya Andromeda ha dichiarato: “Alla Seaya Andromeda, siamo molto entusiasti di collaborare con Scott e Rikke nella prossima fase di crescita di Aegir. Hanno sviluppato una soluzione unica posizionata per cambiare il modo in cui vengono realizzati investimenti e pianificazioni nel settore dell’eolico offshore. Sotto la loro guida e considerando l’enorme opportunità in questa verticale, siamo convinti che Aegir Insights continuerà a diventare la soluzione ‘gold standard’ per il processo decisionale dell’eolico offshore”.

Morten Halborg, Socio amministratore di Climentum Capital ha detto: “Nell’affollato settore di soluzioni cleantech, Aegir Insights porta chiarezza con una soluzione di software basata sui dati. Aegir affronta sfide del mondo reale nel settore dell’eolico offshore, offrendo una piattaforma integrata che ripristinerà redditività riducendo nel contempo le emissioni di CO2. Il focus di Aegir sulla logica e sull’impatto si allinea perfettamente con la nostra mission di investire in società che contribuiscono sostanzialmente al nostro obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di 1 milione di tonnellate all’anno alla chiusura del fondo”.

Informazioni su Aegir Insights

Più intelligente, più rapido, più verde.

Aegir Insights è una società guidata dalla tecnologia che offre prodotti di software, dati e informazioni per le decisioni per il settore dell’eolico offshore. Aegir Insights serve una base clienti globale nei segmenti aziendale, finanziario e governativo, con copertura di prodotti in oltre 60 mercati dell’eolico offshore.

Aegir Insights utilizza la scienza dei dati e la profonda esperienza nel settore per aiutare le aziende globali di energia rinnovabile a prendere decisioni più intelligenti. La sua competenza risiede nel contestualizzare informazioni complesse attraverso l’utilizzo di modelli proprietari sviluppati in stretta collaborazione con il settore e il mondo accademico. Andando oltre i dati, Aegir Insights porta informazioni strategiche indipendenti basate sull’esperienza nel settore.

https://www.aegirinsights.com

Informazioni su Seaya Andromeda

Seaya Andromeda è il più grande Venture Capital di tecnologia per il clima nel Sud Europa. Andromeda gestisce beni per 300 milioni di euro ed è un fondo articolo 9 sui prodotti di investimento sostenibile (Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR), con la missione di affrontare le sfide di sostenibilità globale e produrre redditi con uno scopo attraverso investimenti in società guidate dalla tecnologia incentrate su Energia e Decarbonizzazione, Economia circolare e Catena di valore alimentare sostenibile.

Seaya Andromeda è un fondo di Seaya – la principale piattaforma di venture capital in Europa e America Latina, con sedi a Madrid, Barcellona e Città del Messico, che investe in imprenditori eccezionali che costruiscono aziende tecnologiche globali. Seaya ha raccolto il primo finanziamento nel 2013 e attualmente gestisce oltre 700 milioni di euro in cinque fondi di rischio in fase iniziale. Seaya accelera la crescita di startup utilizzando la visione strategica del fondatore, offrendo loro la piattaforma globale di Seaya, la sua vasta rete di fondatori, investitori e aziende multinazionali, oltre a tutta la sua esperienza nell’espansione globale di società quali Glovo, Cabify, Wallbox (NYSE:WBX), Spotahome, Clarity AI, Clicars, Alma e RatedPower.

https://seaya.vc/seaya-andromeda

Informazioni su Climentum Capital

Climentum Capital è una società di Venture Capital con sede a Copenhagen, Berlino e Stoccolma. Il team investe in startup hard-tech europee che riducono le emissioni al centro delle industrie. Il primo fondo articolo 9 ha una struttura a doppi incentivi, con carry trade indicizzato sia sulla riduzione delle emissioni di CO2 che sui rendimenti finanziari.

I Soci generali Malin Carlström, Dörte Hirschberg, Morten Halborg e Stefan Mård mirano a investimenti tardivi Seed e di Serie A nei cinque settori che dimostrano il maggiore potenziale di riduzione della CO2: Energetico, Industriale, Agroalimentare, Edile e dei Trasporti. Il portafoglio di Climentum comprende Continuum, Qvantum Industries, Jolt Technologies, Novatron, one.five e altre aziende.

https://www.climentum.com

Contacts

Contatto per i media:

Darius Snieckus



Caporedattore, Aegir Insights



Email: darius.snieckus@aegirinsights.com

Telefono: +1 613 724 0044

Contatto – Business Development:

Matthew Delany



Vice Presidente – Business Development, Aegir Insights



Email: matthew.delany@aegirinsights.com

Telefono: +45 93 93 65 24