Advantech e Ats Global abilitano il sistema di controllo qualità

La trasformazione digitale, troppo spesso annunciata ben prima che fosse davvero fra noi, è ora una realtà e si diffonde in ogni abito, sistema di controllo qualità inclusi.

Per questo Advantech propone, in partnership con Ats Global, una soluzione all-in-one per processi di ispezione visiva e riparazione.

La nuova Solution Ready Package (Srp) per il controllo di qualità è sviluppata con hardware di Advantech e software di ATS Global, nell’ottica della strategia di Co-Creation lanciata da Advantech nel 2018. La collaborazione fra le due aziende è nata in Italia ed è ora in fase di implementazione su scala europea.

La nuova Srp è composta da server industriali e pannelli Hhi di Advantech, abbinati al software ATS Inspect con un anno di Software Management Agreement (SMA) e tutte le attività di supporto necessarie per la messa in servizio. In particolare, Advantech ha messo a disposizione il PC industriale modulare compatto Mic-7900, il pannello modulare TPC-5000 e il gateway Uno-2271.

L’idea di fondo è fornire ai clienti una soluzione “chiavi in mano” per processi di ispezione visuale e dimensionali in fabbrica, con tempi e costi di sviluppo ridotti.

Il sistema di controllo congiunto di Advantech e ATS Global offre funzionalità avanzate e numerosi vantaggi, a partire dalla rapida verifica della fattibilità (Proof of Concept), poiché non è richiesto alcun lavoro aggiuntivo per sviluppare e implementare l’applicazione. La SRP registra ogni singolo difetto che si verifica durante il processo produttivo, aumenta la precisione nella raccolta dei dati di qualità ed effettua tale raccolta automaticamente attraverso i gateway di comunicazione industriali di Advantech. “Il mercato è sempre più veloce e competitivo, richiedendo miglioramenti qualitativi e allo stesso tempo ROI (Return On Investment) rapidi,” sottolinea Marco Zampolli, IIoT Solution Architect & Senior PSM di Advantech. “Questa SRP è la puntuale risposta di due aziende leader.”

La Solution Ready Package è destinata a tutte le aziende manifatturiere che producono qualsiasi oggetto che possa essere sottoposto a controlli visuali e dimensionali, tipicamente produzioni con volumi bassi e valore elevato. I principali mercati di applicazione sono la manifattura intelligente, l’automobilistico e l’aerospaziale.