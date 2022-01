adesso è Partner dell’anno 2021 di Mindbreeze in Europa

LINZ, Austria e DORTMUND, Germania–(BUSINESS WIRE)–Mindbreeze, un importante fornitore di app e servizi su cloud nel settore delle informazioni, nomina adesso “European Partner of the Year 2021”. Il partner premium adesso ha dimostrato straordinarie prestazioni e un’eccezionale esperienza nell’implementazione con l’introduzione di Mindbreeze InSpire.

“adesso ha un ampio portafoglio di sodalizi tecnologici. Mindbreeze è per noi un partner solido e fidato per il segmento dei motori di ricerca e delle conoscenze aziendali”, spiega Maximilian Berger, Enterprise Search Manager di adesso. “Nei nostri progetti, i nostri clienti confermano le prestazioni di Mindbreeze InSpire. Siamo quindi molto lieti di aver ricevuto il riconoscimento Partner of the Year – è un incentivo molto gradito per noi per ampliare ulteriormente le nostre attività in questo segmento”.

“Mindbreeze Premium Partners sono pionieri dell’innovazione digitale. Siamo fieri di avere un partner affidabile e competente come adesso per trasformare nuove idee in innovazioni rivoluzionarie per i clienti basati su Mindbreeze InSpire”, spiega Daniel Fallmann, fondatore e CEO di Mindbreeze.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al Mindbreeze Partner Program, visitare: https://inspire.mindbreeze.com/partner

Mindbreeze InSpire utilizza una combinazione di metodi di ricerca tradizionali e approcci innovativi basati sull’intelligenza artificiale (compresi apprendimento automatico, reti neurali e metodi di riconoscimento vocale) per la fornitura efficiente e ininterrotta di dati rilevanti per le aziende. Insight Engine analizza e interpreta le informazioni aziendali da fonti di dati connesse per fornire risposte a importanti domande commerciali.

Oltre 2000 delle più grandi aziende al mondo – comprese industrie come quella delle telecomunicazioni, degli enti pubblici, dell’aeronautica e dei prodotti farmaceutici già utilizzano Mindbreeze InSpire per raggiungere i propri obiettivi commerciali.

Informazioni su adesso

adesso è uno dei principali fornitori di servizi informatici nei paesi in lingua tedesca e si concentra su processi commerciali essenziali di aziende e enti di pubblica amministrazione con lo sviluppo di consulenza e software individuale. La strategia di adesso si fonda su tre basi: un know-how completo del settore da parte dei dipendenti, una competenza tecnologica ampia e generale e metodi testati nell’implementazione di progetti di software. I risultati sono soluzioni informatiche che rendono le aziende più competitive. adesso è incentrata sui settori assicurazione/riassicurazione, banking e servizi finanziari, sanitario, lotteria, forniture energetiche, pubblica amministrazione, aziende di trasporti e commercio. Fondata a Dortmund nel 1997, adesso Group attualmente impiega oltre 5.600 persone.

I più importanti clienti nel settore bancario dell’azienda comprendono Commerzbank, KfW, DZ Bank, Hela-ba, Union Investment, BayernLB e DekaBank, nel settore assicurativo Munich Re, Hannover Re, DEVK, DAK, Zurich Versicherung, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung (MDK-IT) e in tutte le industrie Daimler, Bosch, Westdeutsche Lotterie, Swisslos, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum, TÜV Rheinland, REWAG, Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern and Bayerisches Staatsministerium der Justiz.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un importante fornitore internazionale di app e servizi su cloud per la ricerca aziendale, l’intelligenza artificiale applicata e la gestione delle conoscenze. La rete globale di collaboratori rende possibile il supporto clienti in tutto il mondo indipendentemente dai fusi orari. Per maggiori informazioni, visitare www.mindbreeze.com o seguire l’azienda su LinkedIn e Twitter @Mindbreeze.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Stampa:

Kathrin Stadler



+43 732 60 61 62-620



pr@mindbreeze.com