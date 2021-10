ADC acquisisce Pinpoint Software continuando ad espandere la propria piattaforma per la gestione completa delle attività dei punti vendita

L’acquisizione è intesa non solo a favorire la mitigazione degli sprechi alimentari e a promuovere la sostenibilità, bensì anche ad aiutare i rivenditori al dettaglio a concretizzare il loro obiettivo di rendere le proprie attività più rigenerative.

TAMPA, Florida–(BUSINESS WIRE)–Applied Data Corporation (ADC), società che gode di una posizione di leadership settoriale a livello mondiale grazie alla sua piattaforma per la gestione completa delle attività dei punti vendita basata sul software come servizio (Software as a Service, SaaS) per rivenditori al dettaglio, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Pinpoint Software, Inc., fornitore di soluzioni software che accrescono l’efficienza operativa e la capacità esecutiva dei negozi di alimentari e altri punti vendita al dettaglio, compresa la maggiore piattaforma al mondo per la gestione delle date di scadenza Date Check Pro®. L’acquisizione costituisce un’aggiunta ad elevato valore strategico al portafoglio di ADC, che include la piattaforma di gestione dei prodotti freschi FreshIQ® e la piattaforma di orchestrazione dell’evasione degli ordini, ShopperKit di ADC, e si tradurrà in una soluzione che consente di limitare gli sprechi alimentari e accrescere il fatturato andando a creare, in ultima analisi, un approccio non meramente più sostenibile, bensì anche più rigenerativo per i rivenditori al dettaglio.

Lo spreco alimentare, che intacca le prestazioni finanziarie, è un problema che interessa pressoché l’intero settore della vendita al dettaglio su scala globale. Poiché il cibo sprecato rappresenta la maggior parte dei rifiuti che finiscono nelle discariche e che contribuiscono alle emissioni dei gas a effetto serra, affrontare questo problema in maniera diretta è nell’interesse di tutti. ADC e Pinpoint perseguono un obiettivo comune, ossia dotare i rivenditori al dettaglio degli strumenti necessari per promuovere la sostenibilità attraverso l’adozione di un insieme di interventi comprendente quantificazione, analisi e azione.

“ADC sta continuando ad espandere la propria piattaforma per la gestione completa delle attività dei punti vendita in risposta alle esigenze dei rivenditori al dettaglio alla luce dell’evoluzione costante delle condizioni di mercato”, ha affermato Shamus Hines, amministratore delegato di ADC. “Pinpoint aiuta i rivenditori al dettaglio a tenere traccia in modo proattivo delle date di scadenza di tutti i prodotti presso i punti vendita e a collaborare con i consumatori per ridurre al minimo gli sprechi alimentari.” Hines ha quindi aggiunto: “Come azienda, ci adoperiamo per migliorare tutte le operazioni dei punti vendita per i rivenditori al dettaglio di generi alimentari. Data l’elevato interesse espresso dai consumatori nei confronti della sostenibilità, i rivenditori al dettaglio si ritrovano a dover ridurre gli sprechi alimentari promuovendo al tempo stesso la crescita del fatturato, ed è proprio qui che entrano in gioco entrambe ADC e Pinpoint.”

ADC è da quasi trent’anni un fornitore su cui fanno affidamento oltre 20.000 negozi di alimentari e minimarket. La piattaforma SaaS di soluzioni pensate specificamente per il settore della vendita al dettaglio include già funzioni di orchestrazione dell’evasione degli ordini, gestione delle ricette, prodotti su ordinazione, stampa di etichette, gestione dell’inventario e dei rifiuti, rintracciabilità degli alimenti, pianificazione della produzione, ordinazione e monitoraggio della temperatura. Con l’aggiunta di Date Check Pro di Pinpoint, ADC sarà in grado di limitare ulteriormente le rimanenze di magazzino riconducibili ai prodotti scaduti migliorando al tempo stesso la soddisfazione dei clienti.

Andrew Hoeft, fondatore e amministratore delegato di Pinpoint, ha dichiarato: “A Pinpoint ci adoperiamo da sempre per accrescere l’efficienza e offrire ai clienti un’esperienza di acquisto che garantisca la massima freschezza possibile dei prodotti acquistati. Le origini di ADC sono radicate in Fresh ed essa si è impegnata risolutamente ad aiutare i rivenditori al dettaglio a ridurre gli sprechi. Considerato ciò in aggiunta all’enfasi posta da entrambe le aziende sull’acquisizione di utenti attraverso soluzioni facili da usare e apprendere, l’unione con ADC costituisce un sodalizio perfetto. Consolidando le conoscenze e le soluzioni dei nostri team, continueremo a spingere i limiti della tecnologia per la gestione delle operazioni di vendita al dettaglio.”

Perfezionata l’acquisizione, verranno subito avviati i lavori per l’integrazione tra le piattaforme nel corso delle prossime settimane, mentre al sito web di ADC verranno apportati dei miglioramenti per evidenziare l’intera portata della società fusa.

Informazioni su Applied Data Corporation

ADC è un innovatore nel campo delle tecnologie alimentari da più di 30 anni. Le nostre piattaforme FreshIQ® e ShopperKit offrono ai rivenditori al dettaglio un approccio omnicanale alla gestione completa delle attività dei punti vendita. FreshIQ permette ai rivenditori al dettaglio di pianificare, preparare, analizzare e consegnare in modo efficace i prodotti alimentari freschi cui gli acquirenti sono interessati. La piattaforma ShopperKit permette ai rivenditori al dettaglio di gestire l’evasione gli ordini in loco presso il punto vendita per ricevere, prioritizzare ed evadere gli ordini delle loro controparti online, consentendo ai titolari di negozi di alimentari di offrire servizi di ritiro o consegna ai loro clienti online. I prodotti di ADC vengono impiegati in tutto il mondo presso più di 120 catene di supermercati e minimarket in oltre 20.000 località. Per ulteriori informazioni visitate www.applieddatacorp.com.

Informazioni su Pinpoint

Pinpoint Software, Inc. è la società madre di Date Check Pro. Fondata nel 2011 e ubicata nella comunità e hub tecnologici del settore alimentare in rapida crescita di Madison, in Wisconsin, Date Check Pro è nata allorché il suo fondatore Andrew Hoeft decise di risolvere il problema delle rimanenze di magazzino scadute. Oggi aiutiamo più di un migliaio di supermercati, punti vendita al dettaglio e minimarket in tutto il mondo ad eliminare le perdite imputabili ai prodotti datati e scaduti e a fornire ai loro clienti prodotti ed esperienze migliori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

