ACCURO È LIVE CON LA SOLUZIONE DI OBJECTWAY PER LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PER I CLIENTI PRIVATI

Grazie alla Objectway Platform, Accuro intende migliorare l’approccio personalizzato e trasparente alle esigenze dei clienti, offrendo loro un servizio digitale e un’esperienza di investimento e portafogli su misura.

BRUXELLES & MILANO–(BUSINESS WIRE)–Accuro, uno dei principali wealth manager con sede ad Anversa, in Belgio, ha scelto Objectway – tra i primi 100 provider a livello globale di software e piattaforme di servizi as-a-service per banche, wealth e asset manager – come partner per realizzare una nuova piattaforma di gestione patrimoniale per clienti privati per le attività di consulenza e gestione discrezionale.

Accuro è una realtà focalizzata sulla protezione, la crescita e il trasferimento intergenerazionale del patrimonio dei propri clienti, con cui adotta un approccio collaborativo e altamente personalizzato.



La partnership con Objectway permetterà ad Accuro di accelerare l’elaborazione diretta e in tempo reale degli ordini su multiple banche depositarie e di offrire ai propri clienti un’esperienza di investimento digitale per le attività di consulenza e la gestione discrezionale, in completa conformità alla normativa.

La soluzione si basa sulla Objectway Platform, la piattaforma as-a-service che offre un design flessibile delle soluzioni grazie a funzionalità e servizi digitali end-to-end, che consentirà ad Accuro di far crescere il proprio business, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti.



La soluzione, completamente modulare, sarà in cloud privato, configurata in base alle esigenze di Accuro e in grado di includere ulteriori funzionalità nel tempo.

I fattori che hanno determinato la scelta di Objectway come partner sono stati la copertura completa di tutte le esigenze di business e di conformità alle normative, oltre alla semplicità di integrazione con più banche depositarie.

“La collaborazione si è rivelata facile e senza problemi grazie all’approccio aperto e pragmatico di Objectway,” ha commentato Hans De Schouwer, Founding Executive & Compliance – IT Director di Accuro.

“Accuro è una delle poche wealth boutique in Belgio che offre ai propri clienti sia servizi di gestione discrezionale, sia consulenza multi-asset. Il modello di consulenza, in particolare, è fortemente sotto pressione a causa dell’aumento delle normative a tutela degli investitori. Siamo orgogliosi quindi che Accuro abbia dato fiducia a Objectway identificandola come il partner migliore per supportare ed far evolvere i suoi modelli di servizio. L’implementazione è avvenuta in modo molto collaborativo e trasparente, con particolare attenzione alle esigenze specifiche e ai punti di attenzione indicati da Accuro per preservare la propria identità. Con questo accordo, Objectway rafforza la sua posizione di partner affidabile per la realizzazione di servizi altamente personalizzati nel settore del Wealth Management,” ha affermato Kurt Vanhee, Managing Director per Europa Continentale e Nord America di Objectway.

