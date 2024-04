Accordo con Futura Vacanze per i servizi Lost Luggage Concierge e Dr.Travel

ROMA–(BUSINESS WIRE)–Sostravel.com S.p.A. annuncia di aver sottoscritto un nuovo accordo pluriennale con Futura Vacanze, uno dei principali Tour Operator Italiani nell’offerta di vacanze Mare, Montagna e Benessere.





Il servizio Lost Luggage Concierge è un esclusivo servizio di ricerca e rintracciamento e riconsegna bagagli smarriti inserito automaticamente nei pacchetti Futura Vacanze con destinazione internazionale. Il servizio include il tracciamento attivo con rimborso fino a €100 al giorno per la consegna ritardata dei bagagli a partire da 48 ore dopo la segnalazione, e fino a €4.000 per lo smarrimento definitivo del bagaglio. I clienti che viaggiano in Italia potranno acquistare il servizio come accessorio.

Il servizio Dr. Travel è un servizio di telemedicina che cambia il modo in cui i viaggiatori ricevono assistenza medica istantanea. Offre video visite a chiamata per i viaggiatori che necessitano di consultazioni mediche durante i viaggi. Dr. Travel verrà fornito a tutti clienti con destinazione internazionale di Futura Vacanze, per prenotare ed effettuare visite con con un medico/pediatra attraverso il proprio smartphone.

Massimo Crippa, Direttore Generale Sostravel.com ha commentato: “Siamo lieti di annunciare una nuova partnership strategica con Futura Vacanze, che segna un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire servizi innovativi e di valore ai viaggiatori. Lost Luggage Concierge e Dr. Travel saranno disponibili ai clienti Futura Viaggi che si recano all’estero, e potranno ricevere soluzioni immediate e affidabili per eventuali disguidi durante i loro spostamenti.”

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. è una società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amare.travel

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi. La società è quotata all’Euronext Growth Milano con simbolo SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.

Informazioni su Futura Vacanze

Fondata nel 1995, è uno dei principali Tour Operator in Italia, specializzato nei villaggi turistici con i brand Futura Club e Futura Style. L’azienda ha successivamente espanso la propria presenza anche oltre i confini nazionali con l’annuncio dell’espansione in Kenya.

Futura Vacanze presenta una varietà di destinazioni sia in Italia – con villaggi in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania – sia all’estero come Kenya, Tunisia, Marsa Alam e Sharm El Sheikh.

