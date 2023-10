Access Advance annuncia gli ultimi licenziatari e licenzianti di VVC Advance ed estende l’incentivo alla sottoscrizione anticipata di licenze fino al 31 dicembre 2023

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Access Advance oggi ha annunciato che ByteDance, Tencent, NTT e NTT Docomo, tutti notevoli proprietari di brevetto VVC, sono entrati a far parte del pool di brevetti VVC Advance come licenziatari. Queste aggiunte portano il numero totale di licenziatari a trentotto (38), che è stimato rappresentare circa il 45-50% di tutti i brevetti essenziali standard VVC a livello globale. Access Advance inoltre ha annunciato che Alibaba, Kuaishou, ByteDance e Tencent sono entrate a far parte del VVC Advance Patent Pool come licenzianti.





Inoltre, è stata annunciata la reintroduzione e l’estensione del programma di incentivi di punti di brevetto bonus per qualsiasi titolare di brevetto essenziale standard (SEP) VVC che entra nel gruppo fino al 31 dicembre 2023. I potenziali proprietari di brevetto VVC SEP potranno anche bloccare il programma di incentivi dei punti di brevetto firmando una Lettera di Accordo in cui dichiarano che diventeranno Licenziatari di VVC Advance subito dopo il rilascio o l’acquisizione del loro primo brevetto VVC SEP.

Pete Moller, CEO di Access Advance, ha così commentato: “Siamo estremamente lieti di accogliere questi importanti nuovi licenziatari e licenzianti nel nostro programma VVC. Ognuno di essi è un’importante azienda che aiuta a promuovere l’adozione di VVC, con tutti i vantaggi che questa nuova tecnologia video offre ai consumatori. Siamo anche soddisfatti del fatto che i nostri licenziatari VVC ci hanno dato l’occasione di estendere l’incentivo dei punti di brevetto bonus fino alla fine dell’anno. L’incentivo è valido per l’intera durata dei brevetti ed è trasferibile con i brevetti. I profitti aggiuntivi rappresentati da questo incentivo per l’intera durata di un brevetto sono notevoli. Ci auguriamo che altri titolari di brevetti approfittino di questa occasione”.

Informazioni su Access Advance:

Access Advance LLC è una società indipendente di gestione delle licenze costituita per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di pool di brevetti per la concessione di licenze di brevetti essenziali delle più importanti tecnologie di codec video basate su standard. Access Advance fornisce un meccanismo di licenza trasparente ed efficiente sia per i proprietari dei brevetti che per gli implementatori dei brevetti. Attualmente Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance, separato e indipendente, per la concessione di licenze di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’HEVC Advance Patent Pool e il VVC Advance Patent Pool sono elementi dell’Access Advance Video Codec Platform Initiative che incorpora senza soluzione di continuità le tecnologie HEVC e VVC in un’unica struttura di royalty scontate attraverso il Multi-Codec Bridging Agreement per i licenziatari idonei i cui prodotti includono sia codec HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di una struttura di licenze in pool di nuova generazione ancora più efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.accessadvance.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

