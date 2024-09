Access Advance accoglie i principali OEM di PC nei suoi pool di brevetti HEVC e VVC

BOSTON e TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–Access Advance (“Advance”) e ASUSTeK Computer Inc. (“Asus”) hanno annunciato oggi che le parti hanno raggiunto un accordo per l’adesione di Asus al pool di brevetti HEVC Advance HEVC/H.265 e al pool di brevetti VVC Advance VVC/H.266 come Licenziatario. Si conclude così il contenzioso relativo ai brevetti standard essenziali HEVC tra Asus e diversi licenziatari HEVC Advance.





“In qualità di leader tecnologico globale che innova costantemente per offrire esperienze incredibili che migliorano ovunque la vita delle persone, Asus continua a investire nella ricerca e nello sviluppo con il suo team di 5.000 esperti interni di ricerca e sviluppo, contribuendo anche agli standard tecnologici globali”, ha commentato Vincent Hong, Consulente Legale di ASUSTek Computer Inc. “Negli ultimi mesi, il team di Asus e quello di Advance hanno lavorato duramente per comprendere i rispettivi problemi e hanno collaborato per risolverli. Sono lieto che ora siamo in grado di lasciarci alle spalle le controversie e mi attendo una proficua collaborazione con il team di Advance, mentre continuiamo a lavorare all’adozione della più recente tecnologia basata su standard per migliorare la nostra offerta di prodotti.”

“Siamo lieti di accogliere Asus tra i licenziatari dei pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance e ringraziamo il team Asus per la professionalità e la collaborazione dimostrate nel raggiungere l’accordo”, ha dichiarato Pete Moller, CEO di Access Advance. Questo accordo conferma ancora una volta che i nostri tassi di royalty, la struttura del pool e i termini, compresa la nostra politica sulle royalty duplicate, sono FRAND”. Vale la pena sottolineare che Asus ha anche deciso di diventare licenziatario del nostro pool VVC e di approfittare del nostro Multi-codec Bridging Agreement (il “MCBA”), che prevede sconti significativi per i prodotti che incorporano sia i codec HEVC che VVC. Stiamo iniziando a vedere l’adozione del VVC da parte di importanti categorie di prodotti, tra cui i personal computer, e siamo orgogliosi di offrire l’MCBA per facilitare l’adozione del mercato”.

“Oltre ad Asus, abbiamo recentemente accolto anche Acer come licenziatario del pool di brevetti HEVC Advance. Con l’acquisizione della licenza da parte di importanti produttori di PC come Acer e Asus, dopo Lenovo e Dell, il nostro pool di brevetti HEVC Advance ha ora ottenuto la licenza per la maggioranza significativa del mercato dei personal computer. Ci auguriamo che questo incoraggi altri implementatori privi di licenza a sfruttare i vantaggi offerti dalle licenze del nostro pool e dall’MCBA”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video basati sugli standard più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari di brevetti sia per chi li implementa.

Access Advance attualmente gestisce e dirige l’HEVC Advance Patent Pool per la concessione di licenze su oltre 24.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC, e il VVC Advance Patent Pool, separato e indipendente, per la concessione di licenze su brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’HEVC Advance Patent Pool e il VVC Advance Patent Pool sono elementi dell’Access Advance Video Codec Platform Initiative che incorpora senza soluzione di continuità le tecnologie HEVC e VVC in un’unica struttura di royalty scontate attraverso il Multi-Codec Bridging Agreement per i licenziatari idonei i cui prodotti includono sia codec HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di una struttura di licenze in pool di nuova generazione ancora più efficiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sitowww.accessadvance.com.

Informazioni su ASUS:

ASUS è un leader tecnologico globale che fornisce i dispositivi, i componenti e le soluzioni più innovative e intuitive del mondo per offrire esperienze incredibili che migliorano ovunque la vita delle persone. Con un team di 5.000 esperti di ricerca e sviluppo interni, l’azienda è famosa in tutto il mondo per il continuo ripensamento delle tecnologie odierne. Costantemente classificata come una delle aziende più ammirate al mondo da Fortune, ASUS è anche impegnata a sostenere un futuro incredibile. L’obiettivo è quello di creare un’azienda a zero emissioni che contribuisca a guidare il passaggio verso un’economia circolare, con una catena di fornitura responsabile che crei valore condiviso per ognuno di noi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

