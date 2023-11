Accenture activity partner del Competence Center Nazionale CIM4.0

L’accordo di collaborazione tra il CIM4.0 e Accenture mira garantire alle aziende un accesso privilegiato a servizi customizzati e avanzati nell’ambito delle tecnologie e della digitalizzazione, fondamentali per accrescere la loro competitività sui mercati internazionali.

Il Competence Industry Manufacturing 4.0 con l’obiettivo di offrire il miglior supporto possibile alle imprese, soprattutto PMI e startup, in tema di trasferimento tecnologico e digitalizzazione di processi e prodotti innovativi, ha attivato negli ultimi anni diverse collaborazioni strategiche, coinvolgendo player industriali e di servizi di rilevanza nazionale e internazionale.

“Siamo molto contenti di accogliere all’interno del nostro Competence Center, in qualità di Activity Partner, Accenture, brand globale nel mercato consulenza strategica, che darà ulteriore peso ai servizi da noi offerti alle imprese italiane. Fare sinergia aggregando competenze e metodologie d’avanguardia rappresenta oggi il vero plus per governare al meglio le grandi sfide legate alla transizione digitale ed ecologica” – ha dichiarato Enrico Pisino, CEO di CIM4.0.

“L’innovazione e il supporto a aziende e istituzioni nel loro percorso di trasformazione digitale sono da sempre al centro della nostra strategia e ci impegniamo a valorizzare le realtà imprenditoriali del territorio, contribuendo a portare visione e valore aggiunto per l’intero ecosistema. Crediamo che il nuovo accordo con CIM4.0 possa rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza al tessuto sociale e imprenditoriale, favorendo la diffusione di processi e tecnologie fondamentali per la competitività del mercato. Sul territorio di Torino, siamo presenti anche con l’Industry X Innovation Center: un hub di innovazione e condivisione di know-how dedicato allo sviluppo di piattaforme e prodotti intelligenti e connessi, in grado di creare valore a 360 gradi. Inoltre, Accenture ha recentemente acquisito World Class Manufacturing Training e Consulting, centro di eccellenza che ha rafforzato ulteriormente il know-how di Accenture nell’ottimizzazione dei processi di business e nel manufacturing excellence” ha dichiarato Teodoro Lio, Responsabile Consumer & Manufacturing Industries di Accenture Italia.