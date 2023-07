73 Strings annuncia un finanziamento di serie A guidato da Blackstone e da Fidelity International Strategic Ventures

Con clienti che attualmente rappresentano un AUM totale di 2 trilioni di dollari USA, 73 Strings continuerà a promuovere l’espansione geografica e l’innovazione dei prodotti

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–73 Strings, pionieristico fornitore di soluzioni di valutazione e monitoraggio del portafoglio per il settore del capitale privato, ha completato il suo round di finanziamento di serie A. L’investimento è stato guidato da Blackstone Innovations Investments, il ramo di Blackstone attivo negli investimenti strategici per le fasi iniziali, e da Fidelity International Strategic Ventures (“FISV”), con la partecipazione di Broadhaven Ventures.





A 73 Strings si affidano alcune delle maggiori società di investimento alternativo multi-strategia mondiali in tutta l’America settentrionale, l’Europa e il Medio Oriente, in una base clienti attiva in fondi pensionistici, fondi sovrani, limited partner (LP) e general partner (GP), tra cui Eurazeo in Francia (35 miliardi di euro di AUM) e Sofina in Belgio (oltre 9 miliardi di euro di AUM). Oggi la piattaforma dell’azienda è utilizzata da clienti con un AUM combinato di oltre 2 trilioni di dollari USA e diversificato in strategie di private equity, growth equity, venture capital e private credit. 73 Strings utilizzerà questo capitale per continuare a investire nello sviluppo dei team per i prodotti, l’ingegneria e il go-to-market.

“In un ambiente complesso e volatile, per i gestori di asset alternativi e per i loro investitori è sempre più importante offrire valutazioni rapide, frequenti ed efficienti. Questo processo è essenziale per la corretta informazione delle parti interessate. Consentiamo ai clienti di ottenere maggiori informazioni, intelligence e valore dal processo di monitoraggio e valutazione del portafoglio. Siamo entusiasti di avere il supporto di prestigiosi investitori del calibro di Blackstone, FISV e Broadhaven Ventures”, è il commento di Yann Magnan, co-fondatore e Chief Executive Officer di 73 Strings.

“Con questo finanziamento siamo ben posizionati per continuare a fornire soluzioni tecnologiche d’eccellenza al settore del capitale privato. Le nostre competenze diversificate e la nostra impronta globale ci consentono di fornire prodotti che plasmano il futuro del comparto”, è il commento di Abhishek Pandey, co-fondatore di 73 Strings.

La rapida crescita e la complessità del settore degli asset alternativi necessitano sempre più di una tecnologia middle-office scalabile, in grado di supportare l’aumento nel numero degli investimenti privati nei portafogli LP e GP. Grazie a 73 Strings, i fondi possono abbandonare i fogli di calcolo, soggetti a errori, per adottare una soluzione software scalabile che razionalizza la raccolta dei dati delle società nel portafoglio e consente agli utenti di eseguire processi di valutazione automatizzati per gli asset privati. La soluzione integrata dell’azienda introduce efficienza, una migliore gestione del rischio e un migliore controllo della qualità nei processi di monitoraggio e valutazione del portafoglio.

“Blackstone sa per esperienza che la crescita del settore degli asset alternativi e l’innovazione che circonda i nuovi prodotti di investimento richiedono soluzioni tecnologiche scalabili. Le valutazioni e il monitoraggio del portafoglio sono due dei flussi di lavoro maggiormente critici nel settore del capitale privato, e riteniamo che vi sia una significativa opportunità per introdurre automazione ed efficienza in queste aree. Siamo lieti di collaborare con Yann, Abhishek e con il team di 73 Strings per promuovere la crescita della piattaforma e lo sviluppo prodotti”, ha dichiarato Stevi Petrelli, responsabile di Blackstone Innovations Investments.

“Il software non ha tenuto il passo con il nettissimo aumento della domanda di asset privati nell’ultimo decennio. Con la combinazione esclusiva di tecnologia e competenza in materia di asset privati che caratterizza 73 Strings, i manager possono aumentare l’efficienza e trasformare la noiosa immissione manuale dei dati in flussi di lavoro digitali automatizzati. La digitalizzazione delle attività degli asset privati sbloccherà produttività e trasparenza e, in ultima istanza, consentirà una maggior liquidità. Siamo entusiasti di collaborare con il team e di supportarne l’obiettivo finalizzato alla trasformazione del settore degli investimenti alternativi”, ha affermato Alokik Advani, Managing Partner di FISV.

73 Strings è una piattaforma moderna, integrata e olistica per la raccolta dei dati, il monitoraggio e la valutazione dedicata al settore del capitale privato. L’azienda ha sviluppato una piattaforma di nuova generazione basata sull’IA per coadiuvare i fondi di investimento alternativi a razionalizzare i loro processi middle-office. La piattaforma consente ai fondi di raccogliere e strutturare in modo fluido i dati delle società nel portafoglio, di monitorarle e di valutarne il valore equo semplicemente premendo un pulsante. 73 Strings supporta i clienti in tutto il mondo tramite strategie diversificate come private equity, growth equity, venture capital e private credit.

Dalla sua fondazione, 73 Strings ha acquisito clienti con asset in gestione combinati per oltre 2 trilioni di dollari USA. L’azienda ha sede a Parigi e una presenza globale a New York, Londra, Parigi, Toronto e Bangalore, a supporto della sua crescente base clienti. L’attuale alta dirigenza di 73 Strings vanta un’approfondita competenza professionale negli asset privati, e il team è supportato da una rete mondiale di consulenti particolarmente esperti, con un’esperienza combinata di oltre 300 anni nella consulenza finanziaria e nei mercati privati.

