4AIR lancia Assure SAF Registry per la tracciabilità e la convalida del carburante avio sostenibile

4AIR annuncia il lancio di Assure SAF Registry, un registro digitale per la documentazione, la tracciabilità e la contabilizzazione dei vantaggi del SAF (Sustainable Aviation Fuel) in materia di sostenibilità

Il registro digitale fungerà da interscambio dei dati SAF e consentirà una contabilizzazione più trasparente sulla supply chain, massimizzando il valore degli incentivi disponibili per gli utilizzatori del SAF

L’obiettivo principale è convalidare il possesso, la sostenibilità e le informazioni sulle miscele per ogni unità del SAF

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–4AIR, che aiuta le aziende a compensare le emissioni, a utilizzare combustibile avio sostenibile (SAF) e a promuovere il cambiamento tecnologico, oggi ha annunciato il lancio di Assure SAF Registry, un registro sul web basato sulla blockchain ideato per documentare, tenere traccia e contabilizzare gli attributi di sostenibilità in materia di carburante avio sostenibile (SAF).

Assure SAF Registry fornisce una trasparenza completa sul tipo di SAF acquistato, sulle materie prime utilizzate, sulla miscela del carburante e su eventuali certificazioni di sostenibilità ottenute o programmi normativi per cui il carburante potrebbe essere idoneo. Progettato sia per le supply chain fisiche sia per quelle ‘book and claim’ del SAF, il registro semplificherà la contabilizzazione dell’inventario impedendo doppi conteggi dei benefici, il tutto proteggendo i dati commerciali sensibili e confidenziali dei fornitori. Affrontando in modo esclusivo le esigenze di tracciabilità del SAF per fornitori di carburante, FBO, compagnie aeree e operatori, all’interno della supply chain fisica, il registro può anche offrire l’opportunità di creare un sistema solido anche per la tracciabilità ‘book and claim’.

“Oggi la maggior parte del SAF è realizzato a partire da una o due materie prime diverse, con una gamma limitata di miscele. A mano a mano che il SAF si espande verso nuove materie prime e miscele più elevate, la trasparenza sul carburante e sulla sua provenienza diventerà critica per una sua maggior diffusione in tutto il settore, sia per l’aviazione business che in quella commerciale”, è il commento di Kennedy Ricci, presidente di 4AIR. “Assure SAF Registry sarà un elemento chiave infrastrutturale per la diffusione trasparente del SAF nel comparto aereo e garantirà la trasparenza nelle dichiarazioni sulle emissioni relative al SAF, massimizzando al contempo il valore per l’operatore”.

Mettendo a punto l’esperienza acquisita documentando 5,8 milioni di galloni di SAF negli ultimi 2 anni, 4AIR ha creato un registro che affronta i principali punti deboli riscontrati in materia di tracciabilità dell’utilizzo del SAF. Questo carburante di solito viene miscelato nelle pipeline degli aeroporti o presso i depositi di carburante, tramite a catene di custodia basate su bilancio di massa o ‘book and claim’, il che complica la relativa documentazione, in particolare se si desidera ottenere informazioni per reclami normativi derivanti dall’uso del carburante.

Assure SAF Registry contrassegna ciascuna unità di carburante con un numero di serie e la collega a un determinato proprietario e lotto del SAF. Questo garantisce che un solo proprietario possa richiedere una determinata quantità di carburante alla volta e che gli attributi di sostenibilità siano comunicati in modo omogeneo e accurato da diversi proprietari, aumentando la fiducia nella proprietà e nella contabilizzazione delle emissioni lungo tutta la supply chain del SAF.

Dei programmi pilota aiuteranno la piattaforma ad automatizzare le integrazioni con i sistemi dei fornitori, eliminando la necessità di gran parte della rendicontazione e della contabilizzazione manuali. Un programma pilota in collaborazione con la Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), inoltre, punterà al riconoscimento all’interno del sistema Book & Claim dell’RSB e si impegnerà per armonizzare gli ecosistemi e per un sistema di reclami credibile per i clienti.

Informazioni su 4AIR

4AIR è un pioniere del mondo aeronautico che offre soluzioni di sostenibilità non limitate alla semplice neutralità del carbonio. La sua struttura, la prima del settore, punta ad affrontare gli impatti climatici di ogni tipo e propone un percorso semplificato e verificabile per gli attori del comparto aereo, per ottenere una significativa controazione e riduzione delle emissioni degli aerei. L’ambito 4AIR offre quattro livelli, ciascuno con obiettivi scientifici specifici, risultati verificati indipendentemente e impatti sempre maggiori sulla sostenibilità, semplificano la ricerca della sostenibilità per gli utenti del settore aereo privato grazie all’accesso ai mercati del carbonio, all’uso di carburante avio sostenibile, al supporto di nuove tecnologie e ad altre strategie. Per ulteriori informazioni visitare il sito dell’azienda www.4air.aero.

