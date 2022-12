1NCE vince i premi di Fast Company’s Next Big Things in Tech e di Light Reading’s Leading Lights

Fast Company premia 1NCE “per aver reso la connettività dell’ IoT onnipresente e conveniente”

onnipresente e conveniente” I 18° Leading Lights awards di Light Reading premia la candidatura congiunta di 1NCE e Flashnet per il caso d’uso più eccezionale dell’IoT innovativo dell’anno

Il servizio globale Lifetime Flat di 1NCE si è esteso a 47 nuovi paesi nel 2022 ed è ora disponibile in 153 paesi

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–1NCE, azienda globale di connettività e software per l’IoT, ha vinto due importanti premi, aggiudicandosi un posto nella classifica della lista Fast Company’s Next Big Things in Tech e un primo premio ai Light Reading’s Leading Lights.

