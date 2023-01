1NCE espande il business del software IoT con il lancio di 1NCE OS

Nel 2018, 1NCE ha sconvolto il settore della connettività IoT con il suo servizio Lifetime Flat; ora 1NCE prende di mira il settore del software IoT

Il potente software IoT di 1NCE OS accelera di mesi il time-to-market dei clienti e rende lo sviluppo di prodotti connessi più semplice che mai

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–1NCE, azienda globale di connettività e software per l’IoT, ha annunciato oggi la creazione della sua business unit software in concomitanza con il lancio al Consumer Electronics Show di 1NCE OS, un software IoT che offre potenti strumenti per gli sviluppatori e il controllo dei dispositivi per rendere l’IoT ancora più accessibile.

Il potente software IoT di 1NCE OS accelera di mesi il time-to-market dei clienti e rende lo sviluppo di prodotti connessi più semplice che mai gli strumenti software sono parte integrante del servizio Lifetime Flat di 1NCE e sono disponibili gratuitamente per i clienti 1NCE.

1NCE OS è un elemento fondamentale dell’ambizioso obiettivo dell’azienda: consolidare la posizione di 1NCE come destinazione preminente per l’IoT accessibile. È stato progettato per facilitare l’integrazione delle funzioni di connettività e software di 1NCE in progetti IoT di qualsiasi portata, sia per i progetti nuovi che per quelli esistenti. Utilizzando 1NCE OS per l’integrazione dei dispositivi e del cloud, i clienti possono accelerare di mesi il time-to-market dei progetti IoT. Uno dei principi fondamentali di 1NCE è che i dati dei clienti non devono essere monetizzati e utilizzati per vendere servizi aggiuntivi. Al contrario, 1NCE è trasparente nel trasformare i dati in strumenti che sono inclusi nella tariffa forfettaria globale a vita.

Caratteristiche disponibili al lancio:

Autenticazione del dispositivo : Il processo di impostazione di una soluzione sicura e automatizzata richiede solitamente un processo di onboarding complicato e soggetto a errori. 1NCE OS lo rende semplice: i clienti devono solo saldare la SIM sicura nel loro dispositivo, come qualsiasi altro pezzo hardware, e il gioco è fatto – offrendo una migliore autenticazione e integrazione di dispositivi identificati in modo univoco nei progetti IoT.

: Il processo di impostazione di una soluzione sicura e automatizzata richiede solitamente un processo di onboarding complicato e soggetto a errori. 1NCE OS lo rende semplice: i clienti devono solo saldare la SIM sicura nel loro dispositivo, come qualsiasi altro pezzo hardware, e il gioco è fatto – offrendo una migliore autenticazione e integrazione di dispositivi identificati in modo univoco nei progetti IoT. IoT Integrator : Collegare in modo affidabile i dispositivi al cloud può essere complesso, ma la traduzione di protocollo gestita da 1NCE utilizza standard industriali aperti (UDP, CoAP, LwM2M, AWS IoT Core, Webhooks) per offrire ai clienti la libertà e la piena flessibilità che richiedono.

: Collegare in modo affidabile i dispositivi al cloud può essere complesso, ma la traduzione di protocollo gestita da 1NCE utilizza standard industriali aperti (UDP, CoAP, LwM2M, AWS IoT Core, Webhooks) per offrire ai clienti la libertà e la piena flessibilità che richiedono. Device Inspector : L’oneroso processo di invio di tecnici sul campo per il monitoraggio e la manutenzione dei dispositivi viene ridotto in modo significativo grazie all’accesso remoto avanzato agli stati dei dispositivi e alla telemetria recente.

: L’oneroso processo di invio di tecnici sul campo per il monitoraggio e la manutenzione dei dispositivi viene ridotto in modo significativo grazie all’accesso remoto avanzato agli stati dei dispositivi e alla telemetria recente. Device Locator : Il posizionamento basato sulla rete aiuta gli utenti a localizzare i dispositivi anche senza GPS.

: Il posizionamento basato sulla rete aiuta gli utenti a localizzare i dispositivi anche senza GPS. Energy Saver: Le sfide intrinseche dei dispositivi alimentati a batteria rendono l’utilizzo dell’energia una priorità assoluta e la trasmissione ottimizzata del carico utile di 1NCE può aumentare la durata della batteria fino al 50%.

Fredrik Stålbrand di Berg Insights ha dichiarato: “1NCE OS e la roadmap di prodotti di 1NCE sembrano molto convincenti. La nostra opinione è che il mercato della connettività IoT si muoverà sempre più verso la vendita e la consegna digitalizzate. Le SIM saranno preinstallate nei chipset, mentre la gestione della connettività sarà sempre più controllata da applicazioni SaaS. I clienti si aspettano esperienze digitali semplici per tutto il ciclo di vita del prodotto. 1NCE è chiaramente all’avanguardia in questo sviluppo”.

Ivo Rook, Chief Operating Officer di 1NCE: “1NCE ribalta il copione per i clienti: non monetizziamo i loro dati per qualche dollaro in più, perché i dati dei nostri clienti sono loro e solo loro. L’ingresso di 1NCE nel software ci permette di potenziare le idee dei nostri clienti non solo quando hanno bisogno di connettività, ma fin dall’inizio dei loro progetti e per tutto il ciclo di vita di un dispositivo. Connettività IoT e software per tutta la vita a fronte di un unico canone”.

Il 50% dei progetti IoT falliti fallisce nella fase pilota. Per i nuovi progetti IoT, 1NCE semplifica la sperimentazione in fase iniziale, senza dover affrontare spese importanti che possono far fallire un progetto. I clienti collegano sensori in tutto il mondo a una frazione del costo tradizionale degli operatori di rete e ora, con 1NCE OS, hanno accesso a strumenti software che accelerano il time-to-market senza dover ricorrere a vendor lock-in o pagare per funzionalità non necessarie presenti nella maggior parte delle piattaforme IoT. E per i progetti IoT già avviati, la combinazione di connettività e software di 1NCE offre soluzioni affidabili e di livello produttivo per il miglioramento e l’ottimizzazione continui.

La maggior parte dei progetti IoT richiede implementazioni multinazionali, ma pochi operatori di rete hanno la capacità di soddisfare realmente le richieste transfrontaliere. Il servizio 1NCE Lifetime Flat è dirompente ma semplice: per 10$/10€, i clienti possono implementare, connettere e gestire sensori IoT in tutto il mondo con un costo di appena un dollaro all’anno per dispositivo. Più di 10.000 clienti in tutto il mondo si affidano già a 1NCE con oltre 15 milioni di connessioni gestite.

La capacità dell’azienda di fornire un IoT conveniente e affidabile, e la sua rapida espansione globale a 153 mercati dai 106 dell’inizio dell’anno, hanno aiutato 1NCE a ottenere due prestigiosi premi di recente: Menzione d’onore sull’elenco di Fast Company delle prossime grandi cose della tecnologia e il primo premio per il caso d’uso più eccezionale in “IoT innovativo” (in collaborazione con Flashnet) alla 18° edizione dell’annuale Leading Lights di Light Reading .

Maggiori informazioni su 1NCE OS sono disponibili qui e i clienti possono iniziare a utilizzare 1NCE presso l’online shop e l’AWS Marketplace. L’assistenza clienti è disponibile in 14 lingue.

Informazioni su 1NCE

1NCE è l’unica azienda di connettività e software che offre l’IoT a una tariffa forfettaria globale a vita. La nostra missione è quella di fornire una vera IoT transfrontaliera, a prova di futuro, senza incertezze o problemi per tutta la durata del dispositivo. In oltre 150 Paesi, 1NCE trasforma la connettività in elettricità pronta per il consumo, aprendo il mondo dell’IoT agli innovatori che miglioreranno drasticamente l’ambiente, le città, la sanità, la sicurezza pubblica, la catena di approvvigionamento e altro ancora. L’azienda, fondata nel 2017 dal CEO Alexander P. Sator insieme a Deutsche Telekom AG, ha sede a Colonia, in Germania, e conta oltre 250 dipendenti in 20 Paesi. Per sapere di più online e seguite 1NCE su Twitter, LinkedIn e Facebook.



