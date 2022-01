$ 160 milioni in 10 mesi: Personetics si assicura altri $ 85 milioni da Thoma Bravo per accelerare la personalizzazzione dell’attività bancaria basata sull’ IA

Oltre 120 milioni di clienti bancari ora ‘auto-guidano’ le loro finanze con la Engagement Platform di Personetics e migliorano il loro benessere finanziario

L’engagement Platform di Personetics ha generato più di 6,5 miliardi di notizie e fatto risparmiare oltre 500 milioni di dollari ai clienti che utilizzano le sue soluzioni commerciali

Personetics collabora con oltre 80 istituti finanziari in 30 mercati globali

L’espansione di Personetics è stata guidata dalla sua analitica e dai suoi asset di dati all’avanguardia su base AI adattativi a qualsiasi mercato

Personetics, il leader globale nelle soluzioni di customer engagement e personalizzazione sulla base dei dati finanziari per banche e fornitori di servizi finanziari, oggi ha annunciato di aver raccolto 85 milioni di dollari in finanziamenti per la crescita da parte di Thoma Bravo, un’importante azienda di investimenti in software. Personetics si è assicurata un finanziamento totale di oltre 160 milioni di dollari nel 2021. Personetics ha il supporto di Viola Ventures, Lightspeed Ventures, Sequoia Capital, Nyca Partners e Warburg Pincus.





Operando in un mercato globale del valore di circa 15 miliardi di dollari, la piattaforma di engagement su base AI di Personetics sta diventando uno standard del mercato nella personalizzazione guidata dai dati finanziari, il coinvolgimento dei clienti e la gestione del denaro per istituti finanziari globali su tutti i canali. I collaboratori di Personetics si alleano con istituti finanziari per reinventare i servizi finanziari integrando l’intelligenza automatizzata in tutte le interazioni dei clienti, creando un notevole impatto commerciale nel giro di mesi piuttosto che anni.

La tecnologia potenziata dall’AI di Personetics è incentrata sul coinvolgimento proattivo: analizzare i dati finanziari in tempo reale, comprendere i comportamenti finanziari delle persone, anticipare le loro esigenze e agire per loro conto. Personetics offre ogni giorno dati arricchiti, conoscenze, consigli finanziari e programmi automatizzati di benessere, personalizzati per il retail banking, le piccole imprese, la gestione patrimoniale e i titolari di carte. Gli istituti finanziari che utilizzano il software AI di Personetics assistono a un aumento fino al 35% nel coinvolgimento dei clienti digitali, a un aumento del 20% della crescita dei conti e dei saldi; e a un aumento del 17% nell’adozione di raccomandazioni e consigli su prodotti personalizzati.

Personetics si impegna per rendere possibile un mondo di ‘finanza automatizzata’ in cui gli istituti finanziari agiscono proattivamente per conto dei propri clienti per aumentare il valore di durata e guidare l’impatto commerciale. Abbinare la finanza automatizzata di Personetics con l’open banking/finance darà una nuova forma al business model dei servizi finanziari e accelererà il coinvolgimento dei clienti.

Tra i clienti di spicco troviamo molte delle banche più importanti al mondo, come U.S. Bank (US), Huntington Bank (USA), RBC (Canada), BMO (Canada), Intesa Sanpaolo (Italia), Santander (Spagna), KBC (Belgio), Metro Bank (UK), UOB (Singapore), Hyundai Card (Corea) e MUFG (Giappone).

Gli istituti finanziari utilizzano gli strumenti “agili” di Personetics e il suo “low-code” Engagement Builder, una Console di creazione e gestione, per modificare rapidamente centinaia di informazioni pre-

programmate e costruire percorsi utenti personalizzati per accelerare la loro innovazione. Questo consente agli istituti finanziari di condividere conoscenze e consigli personalizzati in tempo reale, oltre a programmi di benessere finanziario automatizzati e autoregolabili per l’intera base clienti, costituita da clienti individuali di banche, piccole aziende e clienti di gestione patrimoniale.

David Sosna, CEO e Co-fondatore di Personetics, ha dichiarato:

“La personalizzazione guidata dai dati e il coinvolgimento dei clienti è il campo di battaglia per gli istituti finanziari di tutto il mondo. Le banche stanno sempre più passando da un rapporto passivo ad uno proattivo con i clienti, mentre cercano nuovi modi per aiutarli a migliorare il loro benessere finanziario. Personetics offre agli istituti finanziari la piattaforma di coinvolgimento più completa sul mercato che permette agilità e differenziazione per un rapido impatto commerciale. Siamo entusiasti di collaborare con Thoma Bravo, uno degli investitori finanziari più esperti al mondo, per guidare ulteriormente questa rapida crescita e innovazione. Insieme realizzeremo la nostra visione di ‘finanzia automatizzata’; raggiungendo nuovi collaboratori e clienti, supportando al tempo stesso i nostri clienti esistenti con soluzioni commerciali innovative che guidano l’impatto commerciale”.

Robert Sayle, un socio di Thoma Bravo, ha dichiarato:

“Mentre la gamma e la complessità dei prodotti finanziari continua a crescere, Personetics semplifica e personalizza il banking per i consumatori con la sua tecnologia potenziata dall’AI leader nel settore. Siamo entusiasti di collaborare con Personetics e sfruttare la nostra esperienza operativa nel software e nella tecnologia finanziaria per aiutare ad accelerare il ritmo della società, l’introduzione di nuovi prodotti e tecnologia e la portata della piattaforma negli istituti finanziari e i loro clienti in tutto il mondo”.

Informazioni su Personetics

Volta nello specifico a rendere possibile il coinvolgimento proattivo per gli istituti finanziari, l’intelligenza artificiale di Personetics analizza i dati finanziari in tempo reale per comprendere il comportamento finanziario della clientela, anticiparne le esigenze e offrire un’esperienza altamente personalizzata. Con soluzioni pensate per il mercato retail di massa, la gestione patrimoniale e le piccole aziende, la tecnologia di Personetics consente alle banche di fornire informazioni su base quotidiana, consulenza finanziaria e programmi di benessere automatici. Le banche si avvalgono della piattaforma agile di Personetics per creare rapidamente un IP di personalizzazione a servizio delle esigenze uniche dei clienti, differenziandosi in un mercato molto affollato. Con questi progressi, le banche hanno trasformato i servizi bancari digitali ponendoli al centro della vita finanziaria dei clienti, generando al contempo anche un impatto commerciale significativo.

Diretta da un team di imprenditori veterani nei settori finanza e tecnologia, Personetics si adopera per rendere possibile un mondo della “finanza automatizzata”, in cui le banche agiscono proattivamente per conto dei clienti, in un contesto che vede benefici sia per le banche, sia per i clienti. Fondata nel 2011, Personetics ha sedi a New York, Londra, Parigi, Singapore, Rio De Janeiro e Tel Aviv. Per maggiori informazioni visitare www.personetics.com.

Informazioni su Thoma Bravo:

Thoma Bravo è una delle più grandi società di private equity al mondo, con più di 90 miliardi di dollari di asset in gestione al 30 settembre 2021. L’azienda investe in organizzazioni innovative e orientate alla crescita che operano nei settori del software e della tecnologia. Sfruttando la profonda esperienza nel settore e le comprovate capacità strategiche e operative, Thoma Bravo collabora con le società in portafoglio per implementare le migliori pratiche operative, guidare le iniziative di crescita e fare acquisizioni accrescitive destinate ad accelerare le entrate e gli utili. Negli ultimi 20 anni, l’azienda ha acquisito più di 325 aziende che rappresentano oltre 155 miliardi di dollari di valore aziendale. L’azienda ha uffici a Chicago, Miami e San Francisco. Per maggiori informazioni, visitare www.thomabravo.com

Dorel Blitz, dorel.blitz@personetics.com

Laura West-Wilson, personetics@pancomm.com

Megan Frank, mfrank@thomabravo.com

Abigail Farr, abigail.farr@fgh.com