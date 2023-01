100esimo Salone dell’Auto di Bruxelles: SBARCA IN EUROPA SERES 5, L’E-SUV PREMIUM E SPORTIVO DI SERES

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–SERES, azienda appartenente all’omonimo gruppo cinese e specializzata nella produzione di veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, lancia ufficialmente in Europa SERES 5, un nuovo modello all’avanguardia, performante e tecnologico, sviluppato dopo 5 anni di lavoro e di test. Disponibile in tre modelli (versione Standard 2WD, versione Premium 4WD, versione Flagship 4WD), SERES 5 è un e-SUV premium e sportivo che punta a tracciare una nuova strada nel settore di riferimento unendo il meglio in termini di design, guida intelligente, potenza, autonomia e comfort. Dal 14 al 22 gennaio, i visitatori del Salone dell’Auto di Bruxelles potranno vederlo in esclusiva prima della commercializzazione prevista per il prossimo marzo.

Design ispirato alla natura



Quando il progetto SERES 5 è stato presentato nella Silicon Valley ha destato l’attenzione di molti, soprattutto grazie al suo design ispirato ai concetti di flessibilità, purezza e vitalità. Le linee del tetto scendono senza interruzioni fino al bagagliaio, garantendo al veicolo una bassissima resistenza al vento. In questo modo la macchina diventa molto più dinamica e più efficiente dal punto di vista del consumo energetico1. SERES 5 sarà disponibile in 8 diversi colorazioni per l’esterno e 5 per gli interni, da combinare in base ai propri gusti.

Da zero a 100 km/h in 3.7 secondi e autonomia fino a 530 km



Oltre all’innovativo design, il nuovo modello offre un’incredibile esperienza di guida, con prestazioni degne dei migliori modelli presenti sul mercato. SERES 5 vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi grazie alla potenza di picco (430KW) e alla coppia massima (960 N.m.) dei suoi motori anteriore e posteriore.

Per controllare l’accelerazione e stabilizzare il veicolo il telaio è realizzato principalmente in una robusta, e al tempo stesso leggera, lega di alluminio. Per un’esperienza di guida ancora superiore, le sospensioni anteriori a doppio snodo sferico riducono al minimo le possibilità di ribaltamento, mentre le sospensioni posteriori indipendenti a bracci multipli trapezoidali migliorano la stabilità. SERES 5 vanta, inoltre, un’eccellente autonomia. Le batterie utilizzabili, al litio ferro fosfato da 80 kWh e allo stato semi-solido da 90 kWh, garantiscono prestazioni di alto livello, elevata alimentazione e grande efficienza energetica. Con una sola carica, il modello 2WD può percorrere 500 km, mentre il modello 4WD arriva fino a 530 km (standard WLTP). Per quanto riguarda la compatibilità, è possibile utilizzare il 95% dei sistemi di ricarica disponibili in Europa. In aggiunta, SERES 5 è dotato di molte altre funzioni: una modalità di ricarica rapida intelligente che riduce i tempi di attesa durante il viaggio, la funzione V2L in grado di fornire energia a piccoli elettrodomestici da viaggio come fornelli a induzione e macchine per il caffè, o ancora la funzione V2V che permette, in caso di emergenza, di ricaricare altri veicoli elettrici in difficoltà. Infine, Il SUV è anche equipaggiato con un moderno motore a magneti permanenti, davvero un piccolo gioiello tecnologico.

Un’esperienza di guida sicura



SERES 5 si distingue anche per le sue 18 funzioni di guida assistita, gli oltre 300 assistenti vocali intelligenti (tra questi: 8 servizi attivi di promemoria, 14 funzioni telefoniche, 17 funzioni di navigazione, 35 funzioni multimediali), 3 diverse modalità di sosta (riposo, sosta temporanea, campeggio) e oltre 20 dispositivi “Smart Car Ecology” (mappe on-line, musica on-line, giochi, radio digitale DAB). Per garantire la massima sicurezza, i comandi vocali consentono al conducente di gestire tutto, dal climatizzatore alla musica, mantenendo entrambe le mani sul volante e gli occhi sulla strada. SERES 5 è inoltre dotato di batterie LFP e, per la prima volta, di una batteria semi-solida di serie sottoposta a circa 100 test, con un ciclo di vita lungo (100.000 km senza rischio di degrado) e un’elevata potenza di picco (430 KW). In più, SERES 5 beneficia di un sistema di gestione della sicurezza a cinque livelli e ha percorso, durante i test, l’equivalente di 5.000.000 di km in condizioni estreme (freddo, caldo, alta quota, ecc.), proprio per garantire l’utilizzo ottimale. Per offrire soltanto il meglio, il marchio ha utilizzato una catena di fornitori di caratura globale composta dalle migliori aziende del settore (Astemo, Longhorn, Bosch, Valeo, Pirelli, BASF, …). Infine, per garantire ai propri clienti viaggi senza preoccupazioni, SERES offre due garanzie eccezionali: una a 8 anni (160.000 km) che riguarda la batteria, il motore elettrico e il sistema di controllo elettrico, e un’altra di 4 anni (100.000 km) per il veicolo. E ancora, i conducenti di SERES 5 potranno usufruire di un servizio di soccorso stradale disponibile h24 e di servizi di assistenza online e offline.

Comfort su misura per una guida senza stress



SERES mette la tecnologia al servizio di conducenti e passeggeri con interni intelligenti pensati per soddisfare le loro esigenze. Ad esempio, invece di mostrare tutte le funzioni su un unico schermo centrale, tre schermi sono disposti intorno al conducente per rendere visibili i messaggi importanti, garantendone una visione chiara da ogni angolazione (HUD, schermo di controllo centrale da 15,6″, cruscotto LCD da 12,3″). Per un viaggio confortevole, il sedile anteriore può essere regolato in 12 diverse posizioni ed è equipaggiato con sistemi di ventilazione, riscaldamento, memoria e massaggio. SERES 5 dispone anche di due caricatori rapidi wireless da 40 W (anteriore e posteriore) per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Il tetto panoramico da 85 pollici (rapporto di campo 97,7%), disponibile come optional, offre un’ampia visuale dando un’impressione dello spazio veramente unica. Infine, i nuovi materiali per l’insonorizzazione e l’isolamento termico mantengono l’interno molto silenzioso a qualsiasi velocità.

Durante la presentazione del nuovo modello, John Zhang, presidente e fondatore del Gruppo SERES, ha sottolineato che “per rendere SERES un marchio di veicoli elettrici intelligenti e di fascia alta, a partire dal 2016, il gruppo ha investito costantemente oltre il 10% del suo fatturato totale annuo nella ricerca tecnologica. Abbiamo costruito fabbriche intelligenti con i criteri dell’Industria 4.0, abbiamo sviluppato e lanciato batterie molto performanti e una serie di altri prodotti smart legati ai veicoli elettrici. Oggi, queste tecnologie non sono leader solo sul mercato cinese, ma sono considerate fondamentali e di livello molto avanzato in tutto il mondo”.

SERES 5 sarà disponibile presso la rete di vendita europea del marchio a partire dal prossimo marzo.

Dimensioni: 4710 x 1930 x 1620 mm



Versione Standard 2WD: from €63,9002



Versione Premium 4WD: from €67,900



Versione Flagship 4WD: from €74,900

Immagini e press kit sono disponibili qui.

1 0.278 C d coefficiente di resistenza aerodinamica



2 Prezzi indicativi per il mercato tedesco

