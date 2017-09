Con Netgear Insight le PMI hanno la gestione della propria rete a portata di mano in qualsiasi luogo e momento.

L’app Insight di Netgear è disponibile per iOS e Android, ed è scaricabile gratuitamente dall’App Store di Apple e da Google Play Store.

L’app consente di eseguire la registrazione dei prodotti Netgear Business e fornisce la visualizzazione in un’unica finestra dei dispositivi di rete Netgear, offrendo un facile accesso alle informazioni e al supporto clienti.

L’app Netgear Insight permette il monitoraggio, la configurazione e la gestione degli access point wireless, degli storage di rete e degli switch Insight Managed di Netgear Smart Cloud. Il monitoraggio della rete è basato su cloud ed è in remoto, quindi può avvenire mediante l’app in qualsiasi luogo in cui abbiamo a disposizione la connettività Internet.

Inoltre abbiamo la possibilità di ricevere notifiche push e messaggi e-mail concernenti lo stato della rete e la connessione dei dispositivi. La registrazione dei dispositivi consente anche l’accesso rapido e semplice al supporto Netgear, qualora si rendesse necessario.

Parallelamente, Netgear ha anche introdotto i suoi primi Switch Insight Managed Smart Cloud, switch integrati e gestibili da cloud dedicati alle PMI. I modelli di switch di rete sono quattro: tutti forniscono 8 porte Gigabit Ethernet in rame e 2 porte a fibra SFP. Si differenziano per il tipo di montaggio e per eventuali caratteristiche aggiuntive quali ad esempio il supporto PoE+ presente solo in alcuni modelli.

Nelle pagine del sito Netgear dedicate alla gestione remota per le piccole e medie imprese con Insight, oltre alle informazioni sulla piattaforma, è consultabile la lista dei dispositivi supportati e delle funzioni compatibili.

Tra i dispositivi vi sono anche access point e device ReadyNAS di storage di rete. Tra i primi, il nuovo modello WAC505 è per l’appunto un Access Point wireless Insight Managed Smart Cloud.