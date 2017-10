Conoscere le filiere agricole con la realtà virtuale

Chi può dire di conoscere veramente come funzionano le filiere agricole e come e quando arrivano le loro produzioni a realizzare ciò che mangiamo quotidianamente? Ma anche, cosa vuol dire oggi per un giovane fare l’agricoltore? Oppure, quali saranno le sfide dell’agricoltura del futuro?

A tutte queste domande vuole rispondere McDonald’s attraverso la sua nuova iniziativa che si tiene a Milano in Corso Vittorio Emanuele fino a sabato 21 ottobre.

All’altezza di Piazza San Carlo è stata allestita una postazione in cui sono disponibili dei visori 4D di realtà virtuale per immergersi in alcune delle aziende agricole fornitrici di McDonald’s Italia.

Gli adulti possono così scoprire come vengono prodotti gli ingredienti utilizzati nei ristoranti McDonald’s e i bambini possono divertirsi con giochi interattivi.

A fare da guida nelle aziende agricole saranno i fornitori di McDonald’s: protagonisti dei video sono infatti alcuni dei giovani agricoltori selezionati attraverso il progetto “Fattore Futuro”.

“Fattore Futuro” è un progetto di McDonald’s nato con l’obiettivo di accompagnare e aiutare i giovani agricoltori nello sviluppo delle loro aziende.

Con il Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’iniziativa offre a venti giovani agricoltori italiani un contratto di fornitura triennale con McDonald’s Italia.