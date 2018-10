Fintech, Lendix cambia nome e diventa October

La piattaforma di finanziamento sinora conosciuta come Lendix diventa da oggi October.

Per la scelta del nuovo nome la società si è indirizzata a uno semplice da memorizzare in tutte le lingue e in grado di riflettere l’impronta internazionale del gruppo, anche oltrepassando il richiamo alla sola attività di finanziamento.

October è una piattaforma europea di finanziamento online per le imprese europee. Su October, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da investitori privati e istituzionali senza passare attraverso il canale bancario. Gli investitori possono investire i propri risparmi per supportare l’economia reale mentre le imprese possono accedere ad una nuova fonte di finanziamento.

Come spiega in una nota Olivier Goy, fondatore di Lendix e ora di October, «abbiamo un nuovo nome e non si tratta dell’unica novità. Contemporaneamente, abbiamo anche lavorato allo sviluppo di un nuovo look, un nuovo sito web e nuovi prodotti in grado di riflettere la nostra identità di azienda tecnologica europea. Vogliamo supportare le imprese in ogni momento del loro percorso di crescita».

October apre al noleggio attrezzature

Ceo di Lendix in Italia, e ora di October, è Sergio Zocchi, che aggiunge che «October guarda al futuro e vuole essere il player di riferimento per le piccole e medie imprese grazie a un'offerta sempre più ricca di soluzioni a supporto di tutti i momenti chiave della crescita aziendale, oltre agli investimenti ordinari. Presto presenteremo anche in Italia soluzioni destinate al noleggio attrezzature, sia in partnership con terzi che direttamente».

Il rebranding dell’azienda è ovviamente accompagnato da un nuovo sito web. Il nuovo design di October, spiega la nota, è più tecnologico, dinamico e intuitivo, per rendere più chiara ed evidente la mission della piattaforma: consentire alle imprese di crescere semplificando e democratizzando il loro accesso al credito.

Dall'avvio delle sue operazioni in Europa, October ha finanziato più di 500 progetti di sviluppo in Francia, Spagna e Italia per un totale di 230 milioni di euro.

I primi finanziamenti alle aziende dei Paesi Bassi verranno erogati nelle prossime settimane.