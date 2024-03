Xsolla presenta la strategia Cross-Play e Cross-Pay per una monetizzazione ottimizzata multipiattaforma per giochi per dispositivi mobili

Consentire agli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili di monetizzare su più piattaforme, andando oltre i tradizionali app store

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale nel settore del commercio di videogiochi, ha presentato Cross-Play e Cross-Pay, un approccio innovativo alla monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili. In risposta al panorama in evoluzione, la suite di soluzioni di Xsolla consente agli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili di trasferire senza problemi i loro giochi dal cellulare al web, al desktop e al cloud, offrendo allo stesso tempo diversi modelli immediati di monetizzazione per alimentare vendite redditizie direct-to-consumer per gli sviluppatori di giochi.









Con l’evoluzione del settore dei videogiochi, i giocatori si aspettano di interagire con i loro titoli preferiti senza interruzioni su tutte le piattaforme, in ogni formato e con qualsiasi metodo di controllo. Questa aspettativa crescente porta Cross-Play in prima linea tra le strategie moderne di sviluppo dei giochi. Gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili ora possono distribuire senza sforzo i loro giochi su cellulare, PC, console, cloud e web grazie a Xsolla Launcher e Xsolla Cloud Gaming.

Xsolla Launcher consente agli sviluppatori di sfruttare con maggiore facilità le capacità di desktop computing, inclusa una grafica ottimizzata, profondità di gioco e sessioni di gioco più lunghe con la portabilità dei giochi per dispositivi mobili su PC.

Cloud Gaming per i giochi per dispositivi mobili è invece un’estensione strategica della soluzione di base Xsolla Cloud Gaming. Consente agli sviluppatori di videogiochi per dispositivi mobili di raggiungere più piattaforme distribuendo build di gioco verso piattaforme cloud direttamente dalla landing page con il loro marchio, consentendo loro di fornire meccanismi di monetizzazione flessibili per gli utenti di dispositivi mobili.

L’esperienza Cross-Play garantisce una strategia di monetizzazione costante e corretta su tutte le piattaforme per gli sviluppatori di tutto il mondo. Tale strategia garantisce lo stesso accesso a contenuti di gioco per i giocatori, potenziando in tal modo l’esperienza di gioco complessiva, aderendo alle regole e alle linee guida della piattaforma. Xsolla Web Shop, una soluzione leader per gli acquisti su web, è un’istituzione per la strategia direct-to-consumer per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili.

I web shop sono negozi online con marchio, facilmente personalizzabili e completamente attrezzati per semplificare gli acquisti online in-game. La nuova versione della soluzione Xsolla Web Shop include aggiornamenti innovativi che attingono dall’esperienza di Xsolla acquisita con il lancio di oltre 210 web shop e di 40 dei principali 100 giochi per dispositivi mobili con maggiori incassi al mondo. Xsolla Web Shop introduce strumenti avanzati di LiveOps, ulteriori funzionalità di personalizzazione e coinvolgimento e un flusso utente migliorato per acquisti senza interruzioni. Oltre a questi miglioramenti, gli esperti di Xsolla sono sempre disponibili a offrire guida e assistenza, con consulenze sulle best practice per il funzionamento e la gestione dei web shop.

“I progressi fatti con Cross-Play Cross-Pay sono stati al centro dei nostri sforzi di innovazione dell’ultimo anno, dopo la collaborazione con numerosi partner e il lancio di oltre 200 web shop nel 2023. Questa vasta applicazione nel mondo reale con il feedback dei clienti ha aiutato gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili a commercializzare in modo efficiente i loro giochi online, operando nel quadro delle linee guida della piattaforma”, ha dichiarato David Stelzer, Presidente di Xsolla. “Cross-Play Cross-Pay è la nostra innovazione strategica per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore dei giochi per dispositivi mobili. Offrendo una soluzione multipiattaforma per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili, possiamo aiutarli a raggiungere un maggior numero di giocatori e a far crescere la loro attività”.

Questa suite completa di soluzioni Cross-Play Cross-Pay consente agli sviluppatori per dispositivi mobili di fare in modo che i loro giochi raggiungano il più vasto pubblico possibile, creando connessioni profonde e durature con i giocatori in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Web Shop 2.0 e sulle sue funzionalità, visitare: xsolla.pro/web-shop2

Per ulteriori informazioni su Xsolla Cloud Gaming per dispositivi mobili e sulle sue funzionalità, visitare: xsolla.pro/cloud-gaming

Per ulteriori informazioni su Xsolla Launcher, visitare: xsolla.pro/xsolla-launcher

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare: xsolla.com

