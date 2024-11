Wi-Fi 7: la nuova frontiera della connettività per le imprese

Il Wi-Fi 7 è destinato a trasformare radicalmente il mondo della connettività aziendale, offrendo velocità e affidabilità che supportano le esigenze di business più avanzate. Investire in questa tecnologia è una mossa strategica che garantisce una maggiore efficienza, soddisfazione dei dipendenti e competitività sul mercato.

“Il Wi-Fi 7 potrà rivoluzionare diversi settori professionali. Dal punto di vista tecnologico, il Wi-Fi 7 introduce canali a 320 MHz, il doppio rispetto al Wi-Fi 6E, aumentando significativamente la larghezza di banda”, commenta Luca Venturi, Sales Manager AVM Italia. “Un’altra innovazione rilevante è la Multi-Link Operation (MLO), che consente ai dispositivi di utilizzare contemporaneamente bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, riducendo la latenza e migliorando la stabilità delle connessioni. Per il settore business, la capacità di supportare un numero maggiore di dispositivi è cruciale. Le imprese che contano su un vasto ecosistema di dispositivi connessi trarranno grande beneficio da questa nuova tecnologia, sia in termini di produttività che di efficienza operativa”.

Wi-Fi 7, un fattore abilitante per tutti

settore industriale

La stabilità e la bassa latenza del Wi-Fi 7 supportano la connessione di robot, sensori e macchinari. La raccolta di dati in tempo reale favorisce la manutenzione predittiva, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando la produttività. Un ambiente produttivo ben connesso può trasformare un’azienda manifatturiera in una smart factory.

design e applicazioni immersive

Settori come il design industriale, l’ingegneria e la formazione stanno abbracciando tecnologie avanzate come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR). Il Wi-Fi 7 consente esperienze immersive fluide grazie alla bassa latenza e all’elevata velocità, rendendo possibili simulazioni realistiche e collaborative.

healthcare e telemedicina

In ambito sanitario, il Wi-Fi 7 può migliorare l’affidabilità di dispositivi medici connessi e sistemi di telemedicina. La bassa latenza è essenziale per operazioni remote, mentre la maggiore capacità supporta il crescente numero di dispositivi IoT negli ospedali.

e-commerce e logistica

La gestione dei magazzini e le piattaforme di vendita online richiedono connessioni rapide e affidabili. Con il Wi-Fi 7, i sistemi di gestione del magazzino (WMS) e le piattaforme di analisi in tempo reale beneficiano di una rete stabile e scalabile.

Wi-Fi 7 e Compatibilità con Dispositivi Obsoleti

Il passaggio al Wi-Fi 7 offre vantaggi anche per le aziende che non dispongono ancora di un parco macchine aggiornato. Sebbene i dispositivi più vecchi non possano sfruttare tutte le funzionalità avanzate di questa tecnologia, possono comunque beneficiare di una maggiore capacità della rete e di una riduzione della latenza, migliorando le prestazioni complessive in ambienti affollati. Investire oggi in questa infrastruttura vuol dire guardare al futuro, preparandosi all’adozione di nuove tecnologie e garantendo una connettività avanzata per gli anni a venire.

FRITZ!Box 5690 Pro: una soluzione per le aziende

Il FRITZ!Box 5690 Pro di AVM rappresenta una soluzione ottimale per imprese che desiderino passare al Wi-Fi 7. Questo dispositivo supporta connessioni in fibra ottica e DSL, garantendo versatilità e adattabilità a qualsiasi infrastruttura esistente. Inoltre, le sue funzionalità avanzate, come la gestione centralizzata e la compatibilità con dispositivi Mesh, lo rendono ideale per la creazione di reti complesse in ambienti di lavoro diversificati. La dotazione del FRITZ!Box 5690 Pro include i moduli FRITZ!SFP per connessioni in fibra ottica AON e GPON e grazie allo standard Zigbee può integrare anche dispositivi smart di altri produttori.

AVM mette a disposizione un team di esperti che offrono consulenza gratuita per comprendere come il Wi-Fi 7 del FRITZ!Box 5690 Pro sia in grado di ottimizzare i processi aziendali e la richiesta di contatto può essere effettuata direttamente online utilizzando il modulo disponibile sul portale business di AVM al link https://business.avm.de/it/contattaci/.