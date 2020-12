Weidmüller, soluzioni per l’energy management nel data center

Weidmüller considera lo sviluppo di un sistema di gestione dell'energia come un compito che combina la consulenza di esperti con soluzioni intelligenti di hardware e software, per formare un'unità che sia modulare nella progettazione e quindi su misura per le proprie esigenze.

Il presupposto è che la gestione dell'energia in un data center si occupa della registrazione di tutti i dati relativi al consumo energetico, di analisi delle informazioni ottenute e di presentazioni report completi sul possibile potenziale di risparmio.

E un esempio delle soluzioni offerte da Weidmüller è l’Energy Analyzer 750.

Sono diversi i vantaggi offerti dalla soluzione elencati da Weidmüller.

Il primo è la massimizzazione della disponibilità dell'impianto grazie alla rilevazione delle correnti residue, permettendo di intervenire tempestivamente monitorando i difetti di isolamento, avvisando in modo predittivo circa gli interventi da eseguire – ad es. prima che per motivi di sicurezza legati alle correnti di dispersione oltre i valori consentiti, intervengano gli interruttori differenziali togliendo l’alimentazione a tutti i rack o quadri.

Poi c'è anche il monitoraggio della qualità dell'energia in conformità a tutte le norme pertinenti, ad es. EN 50160, IEEE 519 e IEC 61000-2-4, grazie ai dispositivi certificati di classe A. Il sistema di Weidmüller permette un miglioramento dell’alimentazione sito.

Completano le prestazioni offerte un ampio display grafico con analizzatore di armoniche, oscilloscopio e fasore, il tutto a bordo di un unico dispositivo.

L’Energy Analyzer 750 la soluzione di analisi di rete ed acquisizione dati più performante che Weidmüller offre, combinando il monitoraggio energetico della corrente residua di dispersione a quello della qualità della rete di alimentazione.

La gamma più ampia di Weidmüller comprende Energy Analyzer, Energy Meter, accessori relativi quali trasformatori di corrente e, a completamento, Software di configurazione e generazione report analisi rete, di gestione e memorizzazione dati per la gestione energetica, ad esempio per l’indicatore Power Usage Effectiveness inerente ai data center.