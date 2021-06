VRChat stringe una collaborazione con Anthos Capital per portare a termine un round di finanziamento di Serie D da 80 milioni di dollari

Questo finanziamento permetterà a VRChat di crescere e consolidare ulteriormente la propria community

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–VRChat, una piattaforma social in realtà virtuale (virtual reality, VR) che permette agli utenti di creare, pubblicare ed esplorare mondi virtuali insieme ad altri utenti in tutto il mondo, ha annunciato un round di investimento di Serie D da 80 milioni di dollari. Il round è stato condotto da Anthos Capital insieme ad altri investitori, tra cui Makers Fund e GFR Fund.

VRChat è la piattaforma social in VR leader con milioni di utenti, centinaia di migliaia di mondi e più di dieci milioni di avatar esclusivi. È l’applicazione VR gratuita più scaricata dagli store di Steam e Oculus Rift e conta più di 40.000 utenti simultanei. Grazie alla libertà creativa loro offerta dagli strumenti di VRChat, gli utenti hanno trasformato VRChat in un fenomeno culturale unico strettamente legato ai meme, agli eventi e alla cultura di Internet. È anche diventata un luogo di ritrovo virtuale per eventi e comunità online.

“ VRChat ospita una community dinamica, creativa e molto attiva che ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il proprio sviluppo continuo. Siamo estremamente lieti di collaborare con gli investitori nostri partner per accelerare la crescita e il consolidamento della nostra community” ha dichiarato Graham Gaylor, cofondatore e Amministratore delegato di VRChat.

Questo investimento doterà VRChat delle risorse necessarie per accelerare lo sviluppo di un’economia dei creatori in cui i membri possono generare entrate, di un sistema di scoperta social avanzato in grado di offrire esperienze più significative di un’espansione su più piattaforme. Questi miglioramenti contribuiranno alla rapida crescita di VRChat e permetteranno a un maggior numero di persone di accedere a questo universo virtuale.

“ Siamo orgogliosi di collaborare agli sforzi attuati da VRChat per rivoluzionare ulteriormente le esperienze sociali. Il mercato della realtà virtuale sta continuando a crescere e VRChat gode di tutte le premesse necessarie per continuare ad espandersi e a crescere quale piattaforma di mondi virtuali leader” ha affermato Brian Ames, Direttore generale di Anthos Capital.

“ Il team devoto e ricco di talento di VRChat ha creato la piattaforma coadiuvata dai creatori e incentrata sulla community più immersiva in assoluto” ha affermato Jay Chi, Socio fondatore di Makers Fund. “ Makers è interessata ad aziende innovative con ottimi leader e noi crediamo fermamente nella mission di VRChat che si propone di offrire esperienze di realtà virtuale generate dagli utenti che connettono persone in tutto il mondo e siamo, pertanto, estremamente lieti di continuare questo percorso con loro.”

Per provare VRChat ed entrare a far parte della community visitate www.vrchat.com.

VRChat ricerca personale Visitate la pagina dedicata alle opportunità di carriera per candidarvi.

Informazioni su VRChat

Fondata nel 2014, VRChat offre una raccolta immensa di esperienze social in VR create dagli utenti. I giocatori possono esplorare, socializzare e creare contenuti insieme ad altri utenti in tutto il mondo. La piattaforma permette agli utenti di personalizzare le loro esperienze VR, tra cui avatar, mondi, giochi, ritrovi, eventi e altro ancora. VRChat è già disponibile su Steam, Oculus Rift, Oculus Quest e VIVEPORT e sarà presto disponibile su altre piattaforme.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Richieste di informazioni da parte dei media: Jason Camillo, jason@vrchat.com e Kit per la stampa