Variscite Achieves ISO/IEC 27001 Certification

Information security standard verifies adherence to international best practices
TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Variscite, a leading global System on Module (SoM) designer, developer and manufacturer, today announced it has earned ISO/IEC 27001:2022 certification, an internationally recognized standard for Information Security Management Systems (ISMS). This certification validates that Variscite implements the best possible information security practices to protect customer, partner, and contractor data and intellectual property against breach, theft, or loss.
ISO/IEC 27001 certification provides tangible benefits for device manufacturers working with Variscite:
- IP protection: Variscite’s rigorous security protocols protect against intellectual property theft and unauthorized access.
- Faster path to compliance: Customers in industries governed by strict data and security regulations, such as healthcare and defense, can simplify their own compliance audits and reduce third-party risk reviews by partnering with an ISO/IEC 27001-certified vendor.
- Secure collaboration: Customers can confidently share sensitive data, proprietary designs, and confidential project specifications, with verified security protections in place.
- Continuous security evolution: ISO/IEC 27001 requires continuous audits and improvement, ensuring security measures evolve with emerging threats.
ISO/IEC 27001 adds to Variscite’s list of quality certifications. The company also holds medical-grade ISO 13485 certification, ISO 9001 for quality control, ISO 14001 for environmental performance, and more.
"ISO/IEC 27001 certification demonstrates our commitment to responsible data management and reinforces the trust our customers place in us," said Ofer Austerlitz, VP of Business Development and Sales at Variscite. "This certification represents another quality standard that benefits our partners and their end users."
For a full list of compliance standards and certifications visit https://variscite.com/product-compliance-policy/.
About Variscite
Variscite is a global leader in System on Module (SoM) design and manufacturing, setting the standard for embedded solutions since 2003 with high-quality, reliable modules. The company offers the most extensive ARM-based SoM portfolio in the embedded market, featuring a wide range of configuration options that span from entry-level to high-performance, powered by robust SoCs such as the NXP i.MX8, i.MX9, and i.MX6 series and Texas Instruments AM62. Variscite's in-house production fully complies with ISO13485 and ISO9001 medical and industrial standards, ensuring the highest quality. Coupled with top-tier support and extended product longevity, Variscite consistently delivers dependable products and services throughout the entire product lifecycle, from initial development to end-of-life. For more information, please contact Variscite’s sales team at sales@variscite.com or https://www.variscite.com/contact-us/.
