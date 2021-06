UPL Ltd. lancia la nuova unità aziendale “NPP” per migliorare la capacità nell’ambito biosoluzioni per l’offerta di agricoltura sostenibile in tutto il mondo

UPL è il maggior produttore e distributore di biosoluzioni a livello mondiale.

NPP si incentrerà sulle attività globali di biosoluzioni, che ammonta al 7% del fatturato totale.

Il mercato delle biosoluzioni crescerà fino a 10 miliardi di USD entro il 2025, a fronte della domanda di alimenti più sostenibili da parte dei consumatori.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–UPL Ltd. (NSE: UPL e BSE: 512070), leader mondiale di prodotti e soluzioni di agricoltura sostenibile, ha annunciato il lancio di “NPP” – Natural Plant Protection – una nuova unità aziendale che accoglie l’ampio repertorio di UPL di apporti e tecnologie naturali e derivati dall’agricoltura.

NPP fungerà da marchio autonomo, consolidando il repertorio esistente di biosoluzioni di UPL, rete di laboratori e stabilimenti di ricerca e sviluppo presenti in tutto il mondo, che attualmente ammonta al 7% del fatturato totale di UPL.

L’offerta globale di NPP continuerà a sfruttare l’ampia rete di distribuzione globale di UPL, attingendo alle capacità d’innovazione e di ricerca e sviluppo e sarà sostenuta dall’abilità sperimentata e unica di UPL di portare rapidamente al mercato prodotti su scala globale.

L’ampio portafoglio di NPP svolgerà un ruolo vitale nell’affrontare i punti dolenti degli agricoltori (tra cui lo stress abiotico, la salute del terreno, i residui e la gestione della resistenza) sia nei mercati agricoli sviluppati che in quelli in via di sviluppo.

