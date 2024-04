Una selezione esclusiva per prepararsi alla bella stagione: Le offerte di aprile di Tineco

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Per prepararsi alle pulizie di questa primavera, Tineco ha pensato a delle offerte esclusive su Amazon per dei modelli di lavapavimenti selezionati, in grado di aiutare i suoi utenti a compiere una pulizia efficace delle superfici di casa in vista della bella stagione!









TINECO FLOOR ONE S5

TINECO FLOOR ONE S5 è una lavapavimenti intelligente che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto.

Il FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un’impugnatura ergonomica. Da sottolineare è la tecnologia intelligente di cui è dotato, possiede tecnologia iLoop™ Smart Sensor che elimina ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta dei serbatoi dell’acqua uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita. Infine, monitora le prestazioni di pulizia con l’assistente vocale integrato e l’App di Tineco, che forniscono promemoria di manutenzione e rapporti di pulizia.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 29 aprile al 5 maggio a un prezzo di 329€ (prezzo di partenza: 389€)

TINECO FLOOR ONE S7 Combo

TINECO FLOOR ONE S7 Combo passa in pochi secondi dall’aspirapolvere alla lavapavimenti. Ha incluso nel set vari accessori che permettono di adattare il device a differenti aree e superfici. Grazie alla tecnologia Tineco iLoop™ smart sensor rileva la tipologia di sporco e di conseguenza adatta la potenza di aspirazione e pulizia vincendo anche contro le macchie più ostinate. Mentre la tecnologia MHCBS™ ricicla l’acqua e lava le spazzole interne.

È un dispositivo smart dotato di un display che fornisce indicazioni visive e promemoria vocali per semplificare l’utilizzo. La prolungata durata della batteria permette di non interrompere le pulizie, invece, la spazzola ZeroTangle previene i grumoli di polvere, capelli e peli di animali, in modo tale che sia più semplice pulirla. Infine, è dotata di un sistema autopulente in grado di lavare e asciugare le spazzole.

Il FLOOR ONE S7 Combo è disponibile su Amazon dal 29 aprile al 5 maggio a un prezzo di 749 euro (prezzo di partenza: 899 euro)

TINECO iFLOOR 5 Breeze Complete

Questo lavapavimenti è l’ultimo arrivato della linea iFLOOR, in grado di aspirare e lavare in un solo passaggio, e si distingue dai predecessori per un’autonomia maggiore (fino a 35 minuti) e un sistema a doppio serbatoio, il 30% più grande rispetto a Tineco iFLOOR 3 Series, composto da un contenitore da 800 ml per l’acqua pulita e uno da 720ml per quella sporca.

Inoltre, la spazzola è in grado di raggiungere spazi stretti, garantendo una pulizia precisa lungo i bordi e negli angoli larghi solo 0,20 pollici.

TINECO iFLOOR 5 Breeze Complete è disponibile dal 22 aprile al 28 aprile su Amazon a un prezzo di 249 euro (prezzo originario: 299 euro).

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

