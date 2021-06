Un leader europeo per la vendita al dettaglio di prodotti automotive lancia la sua Data Exchange Platform basata su Dawex

Il nostro cliente emerge nel settore della vendita al dettaglio di prodotti automobilistici assumendo il comando nell’orchestrazione del suo ecosistema di scambio dati

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Dawex, azienda leader per la tecnologia del marketplace dei dati e per lo scambio dei dati, oggi ha annunciato che un leader europeo per la vendita al dettaglio del settore automotive ha scelto la tecnologia Dawex per implementare la sua Data Exchange Platform e distribuire, scambiare e commercializzare in sicurezza i prodotti dei dati nel settore della vendita al dettaglio di prodotti automobilistici, nel pieno rispetto delle normative.

Basata sulla tecnologia Dawex, la piattaforma Data Exchange agevola l’accesso ai prodotti di dati, accelera la circolazione delle informazioni e la monetizzazione, e orchestra un intero ecosistema di dati retail per il settore della vendita al dettaglio di prodotti automobilistici. Questo hub di dati permette all’intero settore di proporre nuovi servizi, migliorare produttività ed efficienza, mitigare i rischi e generare nuovi flussi di reddito.

Il Data Marketplace del nostro cliente permette alle organizzazioni partecipanti di sviluppare solide partnership per i dati, in cui fornitori e acquirenti possono contare sui modelli di governance appropriati, in grado di garantire ai partner il pieno controllo sui dati che condividono, sugli interlocutori con cui li condividono e sugli usi che ne vengono fatti.

La tecnologia Data Exchange di Dawex crea condizioni di conformità normativa, finanziaria, contrattuale e tecnica per proteggere la commercializzazione e la condivisione dei dati affinché possano circolare con flessibilità, tracciabilità e fiducia.

“Data Exchange permetterà al nostro cliente di offrire nuovi servizi e alimentare l’innovazione fondata sui dati, trasformando l’ecosistema dei dati aziendali nel luogo essenziale per far nascere e crescere le partnership per i dati nella vendita retail del settore della vendita al dettaglio di prodotti automobilistici”, ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex.

Tramite i servizi Data Exchange Advisory di Dawex, l’organizzazione ha messo a punto una strategia completa e una roadmap per lo scambio dei dati. Gli esperti Dawex hanno identificato i set di dati generati dall’azienda e oltre 100 prodotti di dati associati, per segmentare e prioritizzare i casi d’uso e rispondere alle esigenze di scambio dati del settore retail per l’ecosistema dei prodotti automotive.

“La tecnologia Data Exchange trasforma un altro settore ancora, perseguendo il suo ruolo di pioniere dell’innovazione e aprendo alle organizzazioni le porte dell’economia dei dati”, ha concluso Laurent Lafaye, co-CEO di Dawex.

Dawex

Dawex è l’azienda leader nel marketplace dei dati e per la tecnologia di scambio dei dati. Dawex si è posta l’obiettivo di semplificare e accelerare la circolazione sicura dei dati tra stakeholder economici, istituti e organizzazioni private, contribuendo alla crescita dell’economia dei dati. Riconosciuta Technology Pioneer dal World Economic Forum, Dawex è membro di GAIA-X nonché tra i membri fondatori della Data Exchange Association. Fondata nel 2015, Dawex ha uffici in Francia e Canada e sta ampliando la sua rete di attività, espandendosi nei mercati di Asia, Nord America e Medio Oriente.

