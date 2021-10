The Cohesive Companies si espande a livello globale nell’infrastruttura dei trasporti con l’acquisizione di OXplus e l’avvicendamento dei dirigenti

Il Dott. Mark Bew MBE nominato CEO

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–The Cohesive Companies, una business unit di integratori digitali interamente di proprietà ma gestita in modo indipendente di Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software di ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l’acquisizione di OXplus, specializzata nella gestione delle risorse ferroviarie e leader nel settore, con sede a Veghel, nei Paesi Bassi. L’acquisizione coincide con la nomina del Dr. Mark Bew MBE come CEO di The Cohesive Companies, che è subentrato a Noah Eckhouse, dimessosi dopo 17 anni di servizio esemplare all’interno di Bentley Systems, concluso con il successo della convergenza, da più organizzazioni precedenti, in The Cohesive Companies nel 2020. OXplus diventa il sesto brand a entrare a far parte di The Cohesive Companies a sostegno della sua missione di fornire i migliori risultati in termini sociali, economici e ambientali per i clienti delle infrastrutture e i loro componenti.





OXplus supporta proprietari di ferrovie, operatori e manutentori e produttori di veicoli ferroviari in tutto il mondo, con strumenti e soluzioni digitali che forniscono loro una visione approfondita delle prestazioni dei loro asset. Costruisce sistemi intelligenti e offre esperienze eccezionali per i clienti, che utilizzano i dati IoT per prevedere in modo efficace quando è necessario riparare o intervenire, per prevenire i tempi di inattività, riducendo i costi operativi e consentendo una pianificazione efficiente delle risorse. L’acquisizione di OXplus, fondata nel 2010, accelererà l’espansione della presenza di The Cohesive Companies per la gestione degli asset aziendali in Europa e oltre. Ad esempio, OXplus ha recentemente sostenuto il prestigioso progetto di Riyadh Metro, il più grande progetto di metropolitana monofase in corso a livello globale, e sta anche supportando Siemens Mobility per eseguire in modo efficiente la manutenzione della nuova flotta ferroviaria della metropolitana di Riyadh Metro.

Bew è entrato a far parte di Bentley Systems e The Cohesive Companies con l’acquisizione nel 2020 di PCSG, società di consulenza per l’ambiente costruito con sede nel Regno Unito che fornisce servizi e soluzioni di consulenza digitale a proprietari e operatori leader a livello mondiale nel settore dei trasporti. Tra i clienti e i progetti rappresentativi figurano HS2, il più grande progetto infrastrutturale europeo per lo sviluppo di un digital twin dell’intero sistema ferroviario; Highways England (National Highways), operatore della rete stradale strategica del Regno Unito; e Heathrow Airport Ltd. Prima della sua co-leadership di PCSG, Bew ha ricoperto ruoli di leadership nel sistema informativo e aziendale con Costain e URS-Scott Wilson. Con sede a Londra, Bew ha anche presieduto il BIM Task Group del governo britannico, che ha portato a incorporare tecniche e processi digitali all’interno dei principali programmi infrastrutturali del settore pubblico britannico.

In un’ulteriore nomina, George Church è stato nominato COO di The Cohesive Companies. Con sede a Boston, Stati Uniti, Church vanta una conoscenza approfondita e competenze acquisite nel corso di 27 anni presso Bentley Systems, anche in qualità di Senior Vice President della sua attività di servizi professionali.

Mark Bew ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto al team OXplus per migliorare l’equilibrio di The Cohesive Companies nelle aree geografiche e i settori. Il nostro successo collettivo e le curve di apprendimento nella realizzazione di progetti, lavorando al contempo in modalità totalmente virtuale durante la pandemia, hanno dimostrato la nostra strategia di crescita nel riunire e attrarre ulteriormente risorse di talento di livello mondiale. Prendo il testimone da Noah Eckhouse con l’entusiasmo dato dai nostri punti di forza unici di integratore digitale a ciclo completo, che offre risultati trasformazionali nell’ambiente naturale e costruito, indipendentemente dalle scelte d’investimento dei nostri clienti tra i fornitori di tecnologia. Per me è particolarmente importante che le competenze di OXplus nelle operazioni ferroviarie e di trasporto e nell’ottimizzazione dei servizi ci aiutino ora a soddisfare la visione, espressa attraverso le aspirazioni del digital twin del settore pubblico britannico, per migliorare i vantaggi sociali dell’infrastruttura”.

Henri Snijders, CEO di OXplus, ha dichiarato: “Siamo entusiasti che OXplus si unisca a The Cohesive Companies per rafforzare la nostra posizione di società di consulenza digitale leader nei settori ferroviario e dei trasporti. Desidero ringraziare tutto il team di OXplus per il lavoro e la dedizione profusi nel rendere possibile questo traguardo”.

Richard Van Dongen, CCO di OXplus, ha aggiunto: “I progressi nella digitalizzazione stanno portando a miglioramenti nei principali progetti ferroviari, con conseguenti vantaggi rivoluzionari dell’infrastruttura e dei digital twin dei veicoli ferroviari. Sappiamo che insieme possiamo offrire un valore operativo ancora maggiore per il settore dei trasporti”.

Informazioni su The Cohesive Companies

The Cohesive Companies forma una business unit interamente controllata ma gestita in modo indipendente di Bentley Systems (Nasdaq: BSY, la società di software di ingegneria delle infrastrutture www.bentley.com). The Cohesive Companies fornisce consulenza, integrazione dei sistemi, strategie e servizi tecnologici per aiutare i proprietari-operatori a far progredire i propri ambienti BIM, la gestione delle risorse aziendali (EAM), le informazioni sul ciclo di vita degli asset (ALIM) e gli ambienti di modellazione delle prestazioni degli asset. La nostra competenza esclusiva e completa nell’ambito dei digital twin infrastrutturali si estende dalle piattaforme di sviluppo ai sistemi operativi, dal cloud ai dispositivi mobili, dalla delivery degli asset all’ottimizzazione del servizio clienti e oltre l’implementazione tecnologica intraprendente per la gestione del cambiamento e la ridefinizione dei processi aziendali. The Cohesive Companies ha unito e moltiplicato a livello globale la portata e le capacità di Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, SRO Solutions, PCSG, Ontracks Consulting e OXplus. www.cohesivecompanies.com

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, Cohesive Solutions, Cohesive Asset Performance, Ontracks, OXplus, PCSG, SRO Solutions e The Cohesive Companies sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette interamente controllate. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

