Temu si avvale dell’aiuto dei consumatori per segnalare siti truffaldini e condivide i consigli per fare acquisti sicuri durante il periodo natalizio

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Temu chiede il supporto dei propri clienti per identificare e segnalare siti web e app truffaldini che si spacciano per la piattaforma di e-commerce al fine di truffare i consumatori. L’azienda ha inoltre fornito consigli utili per garantire un’esperienza di acquisto sicura durante questo periodo natalizio.





“Con la crescente popolarità dei nostri prodotti e servizi, abbiamo notato l’emergere di app e siti web che si spacciano per il nostro marchio al fine di truffare i nostri clienti”, ha dichiarato un portavoce di Temu. “Abbiamo intrapreso un’azione legale contro queste entità fraudolente. Tuttavia, l’iter giudiziario e i ritardi tipici che si verificano quando sono coinvolte piattaforme di hosting e i servizi in cloud implicano che la rimozione di questi siti e app potrebbe non essere immediata. Pertanto, invitiamo i consumatori a contribuire al nostro impegno segnalando qualsiasi attività fraudolenta di questo tipo”.

Per segnalare siti web fraudolenti che si spacciano per Temu oppure messaggi di testo o telefonate sospette, i consumatori sono invitati a inviare una segnalazione a Temu all’indirizzo https://www.temu.com/bgch_report_suspicious.html. Inoltre, i consumatori possono presentare i loro reclami alle autorità competenti, tra cui l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (https://www.acn.gov.it/) l’Action Fraud (https://antifraud-knowledge-centre.ec.europa.eu/index_en).

Tentativi di truffa più comuni a cui prestare attenzione:

Ecco alcune delle caratteristiche e delle tecniche comuni utilizzate dai siti e dalle app truffaldini:

Le persone riferiscono di essere state contattate da qualcuno che sostiene di essere un corriere e che poi richiede ulteriori spese di spedizione.

Ci sono casi in cui un venditore, che si spaccia per un rappresentante di Temu, richiede pagamenti attraverso metodi alternativi, come codici QR, portafogli elettronici o bonifici bancari.

I consumatori sono stati indotti con l’inganno a effettuare acquisti e pagamenti su siti web o app che imitano perfettamente quelli di Temu, spesso accompagnati da false notifiche di vincita di un premio.

Messaggi indesiderati da numeri sconosciuti hanno offerto servizi finanziari o lavori part-time, richiedendo all’interlocutore di fornire dati personali, tra cui informazioni sul account o sulle transazioni.

Le segnalazioni includono la ricezione di chiamate da numeri sconosciuti che richiedono la verifica di informazioni personali o offrono rimborsi non richiesti.

Shopping sicuro e divertente con Temu:

Temu è una piattaforma sicura e protetta per lo shopping online, che offre un’ampia gamma di prodotti di qualità a prezzi interessanti. I consumatori possono fare acquisti in tutta tranquillità controllando che stiano navigando sul sito ufficiale di Temu all’indirizzo www.temu.com e scaricando l’app Temu dall’App Store ufficiale di Apple o da Google Play Store.

Temu è un sito sicuro certificato TrustedSite che aderisce allo standard di sicurezza dei dati dell’industria delle carte di pagamento (PCI DSS) quando gestisce i dati delle carte di credito, criptando i dati durante la memorizzazione e la trasmissione. Temu collabora con le principali reti di pagamento, sfruttando i loro protocolli di sicurezza e autenticazione specializzati, come Visa Secure, MasterCard ID Check, American Express SafeKey, Discover ProtectBuy e JCB J/Secure, per fornire un ulteriore livello di protezione ai propri utenti.

Informazioni su Temu:

Temu è un mercato online che mette in contatto i consumatori con milioni di venditori, produttori e marchi in tutto il mondo con la missione di consentire loro di vivere al meglio. Temu si impegna a offrire i prodotti di qualità più convenienti per consentire ai consumatori e ai venditori di realizzare i propri sogni in un ambiente inclusivo.

