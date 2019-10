Successi digitali:quando l’ecommerce cambia un’azienda

L’ecommerce ha trasformato Soluzione Ufficio di Sandrigo (Vi) da società analogica in un’azienda digitale, Oggi ha trovato il gestionale adatto a supportarne la costante crescita: Arca Evolution.

La storia di Soluzione Ufficio di Sandrigo (Vicenza) è emblematica per come la digitalizzazione possa trasformare il business e far decollare un’azienda.

Alla fine degli anni novanta Soluzione Ufficio supportava le Pmi provinciali con macchine multifunzione, proposte sia in vendita sia in noleggio operativo, oltre a materiale informatico e di consumo.

L’espansione commerciale dell’azienda si limitava alle province limitrofe. Nel padovano Soluzione Ufficio incontra una serie di enti pubblici, ASL, istituti scolastici e soprattutto l’Università.

Con l’ateneo patavino si sviluppa un progetto digitale, una sorta di intranet universitaria, dove Soluzione Ufficio costruisce un piccolo mercato digitale, un ecommerce al quale i dipartimenti universitari potranno attingere per l’acquisto di materiale di consumo ed elettronico.

Ecco l’embrione dell’ecommerce dal quale Soluzione Ufficio sviluppa l’idea e affronta il mercato elettronico MEPA, Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione.

Oggi l’azienda, 35 collaboratori, più di 3.000 clienti attivi nelle province di Vicenza-Padova, oltre 12mila in Italia divisi equamente tra clientela pubblica e privata, punta ad un fatturato di 60 milioni di Euro.

Soluzione Ufficio si trova a dover gestire una crescita rapida e vigorosa in totale assenza di un gestionale capace non soltanto di seguirla, ma di adeguarsi a nuove dimensioni e nuove funzioni e servizi.

Fino all’incontro con Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che propone il suo gestionale Erp Arca Evolution.

Arca Evolution permette di alimentare la crescita e la competitività dell’azienda automatizzando tutte le operazioni, integrando e rendendo più efficaci ed efficienti tutte le aree e i processi aziendali, da quelli contabili, a quelli commerciali, logistici, produttivi, documentali.

Arca Evolution si rivela essere in grado di fornire una vasta possibilità di analisi e reportistica così da avere sempre sotto controllo il business e contribuire ad un suo andamento sano e sostenibile.

Il software è concepito per adattarsi alle esigenze aziendali in maniera flessibile, personalizzata e puntuale così da non dover cambiare i processi e le abitudini aziendali.

In Soluzione Ufficio si sottolineano le necessità dell’azienda nel pieno del suo sviluppo commerciale e digitale e le peculiarità risolutive di Arca Evolution.

L’azienda si è sentita seguita e capita perché, quasi fosse un’azienda pilota, da Wolters Kluwer Tax & Accounting che ha ascoltato e discusso a fondo le necessità dell’attività e successivamente ha studiato e sviluppato personalizzazioni adeguate sia al business sia all’azienda.

L’Erp Arca Evolution è stato adeguato in modo molto aderente al modello di business nell’e-commerce di Soluzione Ufficio.

Lo strumento digitale si adatta allo svilupparsi del business e alle sue nascenti esigenze, quali ad esempio la rapidità nell’ottenere estrapolazioni statistiche particolari, che permettono all’azienda il riposizionamento strategico commerciale.

La facilità di interazione con il database MS SQL Server, su cui Arca Evolution è costruito, è un elemento fondamentale per Soluzione Ufficio, ad esempio per gestire le attività di import ed export di dati per variazioni massive basate sulla categorizzazione di clienti o di prodotti.

L’impatto si rivela essere sulla redditività e sulla marginalità anziché sull’andamento del mercato. La velocità e la flessibilità dell’Erp è dunque decisiva.

Un altro elemento interessante, reso disponibile da Arca Evolution, è la conversione in atto nel mondo dell’e-commerce al linguaggio XML.

Sulla scorta del linguaggio della fatturazione elettronica molti siti di e-commerce, con i quali Soluzione Ufficio si deve confrontare, si stanno convertendo al linguaggio XML e Arca Evolution è ovviamente pronta a sostenere la conversione.

Soluzione Ufficio ha dunque trovato il suo Erp ideale, capace di seguirne l’evoluzione e lo sviluppo, grazie anche all’applicazione e la consulenza del team di Wolters Kluwer Tax & Accounting.