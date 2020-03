Startup, si cresce con automazione e servizi digitali

Lo Studio Salvetta di Trento collabora con la società provinciale Trentino Sviluppo per introdurre le startup locali nei Business Innovation Center (BIC). Anche grazie alla digitalizzazione targata Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Lo Studio Salvetta di Trento da sempre guarda alla tecnologia per emergere e differenziarsi.

Tra i primi Studi a dotarsi di un proprio sito internet, oggi si affida all’automazione dei processi di studio per poter differenziare i propri servizi.

È Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ad aver dotato lo Studio Salvetta di applicativi moderni ed efficienti per automatizzare al massimo tutte le operazioni contabili, dichiarative e di bilancio.

Grazie all’automazione lo Studio Salvetta può offrire servizi innovativi e grazie alle funzioni di collaborazione digitale, proprie delle soluzioni Wolters Kluwer Italia, Francesco Salvetta e il tuo team sono in grado di proporre ben di più degli adempimenti.

L’automazione, la trasformazione digitale e la dematerializzazione targate Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia hanno consentito a Francesco Salvetta di distinguersi per offerta consulenziale innovativa.

“La collaborazione con gli enti pubblici e aziende provinciali orientano la nostra necessità di dotazioni digitali. Dobbiamo essere super precisi, efficacissimi e anche veloci nelle risposte. Per esempio lavoriamo per introdurre startup nei BIC, Business Innovation Center, della società provinciale Trentino Sviluppo – racconta Francesco Salvetta –. La società ha creato degli spazi incubatori per startup, dove le neo aziende hanno la possibilità di sviluppare i loro business model e le loro idee, sgravate dalle incombenze e necessità aziendali. All’interno di un contratto di servizio le startup ricevono spazi e servizi, tra i quali quello amministrativo e contabile. L’argomento assume ogni giorno un’importanza crescente perché non c’è impresa innovativa o startup che non abbia bisogno di una consulenza amministrativa e di finanza e controllo di gestione. Imprendere significa oggi far di conto e Trentino Sviluppo offre questa fondamentale pratica anche attraverso la nostra capacità di commercialisti e esperti contabili”.

Gli incubatori d’impresa nella provincia di Trento sono oggi sette: Trento, Rovereto, dove opera un Polo della Meccatronica e si sta sviluppando un Progetto Manifattura, Pergine Valsugana, Mezzolombardo, Borgo Valsugana e Pieve di Bono.

“Trentino Sviluppo e la propria rete di imprese, enti e professionisti sul territorio trentino è molto impegnata nel sostenere l’industria degli impianti a fune, che ha una notevole ricaduta turistica locale, nel polo della meccatronica e nel progetto manifattura, che vede il riutilizzo della vecchia manifattura Tabacchi al servizio di imprese giovani, creative. Lo stesso concetto di incubatori rende l’ambiente stimolante grazie alla cosiddetta cross-fertilization; la contaminazione positiva di idee che passano da un settore all’altro adattandosi a modi e abitudini”.

Aiutare a sviluppare l’ecosistema industriale locale porta benefici al territorio e al contempo aiuta lo sviluppo dello Studio.

Infatti lo Studio Salvetta, oggi forte di due associati, tre dipendenti, un praticante e spesso stagisti, ha un credo fin dalla sua fondazione: lo Studio è un’azienda e come tale deve strutturarsi con procedure, per sé stessa e per la propria redditività e per i propri clienti, perché la contabilità e l’amministrazione non sono solo pratiche da adempimenti, sono materia di consulenza. Un’azienda del terziario avanzato che abbisogna di digitalizzazione e anche di marketing.

Conclude Francesco Salvetta che “Il commercialista oggi non fa solo adempimenti. Per carità non demonizzo affatto queste pratiche, sono senz’altro un’attività che i nostri clienti si aspettano da noi. Su questo possono stare tranquilli perché la nostra esperienza e capacità, unite all’automazione e digitalizzazione messa in atto grazie all’affidabilità del nostro partner Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, rendono questo servizio ineccepibile”.