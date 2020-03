Smart working facile e automatico con Iperius Remote

Iperius Remote di Enter Software consente di collegarsi da casa al pc dell'ufficio automaticamente

Di smart working se ne sente parlare da anni ma è un processo al quale molte aziende italiane si stanno recentemente abituando a causa del Covid-19.

Si tratta di un modo diverso di organizzare il lavoro delle persone, non più basato sul controllo fisico ma bensì sul controllo della produttività.

Inutile dire che l’onda sanitaria che ha travolto l’Italia ha forzato una riorganizzazione delle modalità lavorative che è si ispirata quindi a principi di flessibilità e telelavoro.

Esistono in commercio svariati software per l'accesso remoto al proprio pc e stanno assumendo un'importanza fondamentale per garantire la continuità lavorativa da parte delle aziende di qualsiasi genere.

Poiché la produttività continua se le aziende continueranno ad avere la possibilità di collegarsi, in totale sicurezza, senza dover essere fisicamente presenti sul posto di lavoro.

Iperius Remote è un software italiano per il controllo remoto del proprio PC che si è dimostrato uno strumento affidabile per il telelavoro e per il controllo a distanza.

Un programma leggero e disponibile sia in versione Freeware che Professional (anche per iOS e Android). Remote è un prodotto parte della suite Iperius, una serie di utilities volte alla salvaguardia e alla gestione sicura dei dati, sviluppata da Enter software e distribuita in oltre 160 nazioni nel mondo.

Uno dei punti di forza del prodotto è la sua assoluta semplicità di utilizzo: non servirà alcuna particolare configurazione del router e delle porte per iniziare a lavorare.

Si tratta infatti di un eseguibile molto leggero che consente anche l’accesso non presidiato permettendo di connettersi automaticamente al pc dove è installato.

Inoltre, il livello di sicurezza offerto è alto, la comunicazione fra client e srver è codificata in SSL (HTTPS) in modo da offrire un doppio livello di sicurezza.

Nelle versioni Professionali è possibile avviare più sessioni contemporaneamente e utilizzare funzioni avanzate come la gestione permessi con una scrivania web per la gestione agile degli utenti. Sono disponibili piani totalmente configurabili contattando direttamente l’azienda.

Iperius Remote può essere installato su un numero illimitato di dispositivi e la licenza da accesso a tutti gli aggiornamenti e al supporto.

La connessione è rapida e stabile, grazie ad un’infrastruttura potente e strumenti a disposizione, come il file transfer, ideali sia per il supporto a distanza che per il tele-lavoro.

È stato adottato da un grande comune pugliese per il telelavoro dei suoi 650 dipendenti.