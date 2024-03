Rochester Electronics e Intelligent Memory assicurano la disponibilità delle soluzioni di archiviazione legacy

Una fonte continua di prodotti DRAM e NAND maturi

NEWBURYPORT, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Rochester Electronics, LLC e Intelligent Memory hanno unito le forze per garantire la disponibilità continua di soluzioni di memoria DRAM e NAND mature e legacy, adatte alle applicazioni industriali ed embedded.









Intelligent Memory è da oltre 30 anni il fornitore di fiducia di prodotti di memoria affidabili e di alta qualità, in grado di soddisfare le esigenze durevoli e mutevoli delle applicazioni industriali. In un panorama in cui i produttori di memorie all’avanguardia non si concentrano più sul supporto delle memorie legacy, i clienti con microprocessori a fine vita richiedono ancora soluzioni di memoria a bassa densità. Intelligent Memory è uno dei pochi produttori di memorie che offre componenti DRAM e moduli DRAM che vanno da SDRAM a DDR5, oltre al suo catalogo di memorie flash NAND personalizzabili, rendendo l’offerta di IM una delle più complete sul mercato provenienti da un’unica fonte.

Rochester Electronics offre la più grande fonte continua di semiconduttori a livello globale, fornendo dispositivi autorizzati, tracciabili, certificati e garantiti al 100%. Rochester si concentra sull’estensione della disponibilità dei prodotti con ciclo di vita obsoleto, oltre a fornire supporto ai prodotti con ciclo di vita attivo.

Rochester Electronics supporta densità mature con uno stock di componenti di base per microprocessori. Rochester dispone di un’ampia offerta di processori, occupandosi anche della produzione continua di numerosi processori legacy e a fine vita tramite licenze, banche die e repliche di prodotti die. I clienti possono ora acquistare tramite Rochester una vasta gamma di dispositivi Intelligent Memory, tra cui DRAM, NAND/SLC NAND non volatili e prodotti eMMC a bassa densità. La collaborazione tra Rochester e Intelligent Memory supporta i clienti apprezzati da entrambe le aziende in tutto il mondo.

“ Da oltre quarant’anni, Rochester fornisce supporto alle tecnologie dei semiconduttori legacy e mature. La gamma diversificata di offerte DRAM e NAND mature e legacy di Intelligent Memory è perfettamente in linea con la nostra visione strategica, consentendo una continuità e una longevità ottimali nella tecnologia delle memorie per i nostri stimati clienti globali”.

- Paul Mason, Direttore tecnologico globale (memoria), Rochester Electronics

“ Grazie alla nostra offerta di soluzioni affidabili per memorie legacy, studiate appositamente per le esigenze dei clienti aziendali, aiutiamo Rochester a soddisfare le esigenze di molti dei suoi clienti senza dover ricorrere a riprogettazioni e qualifiche costose e prolungate”.

- David Raquet, Vicepresidente globale di vendite e marketing, Intelligent Memory

Informazioni su Intelligent Memory

Intelligent Memory sviluppa prodotti di memoria per applicazioni industriali esigenti dal 1991 (con il nome di Pacific Force Technology Limited fino al 2013). L’ampia offerta di prodotti comprende circuiti integrati e moduli DRAM (da SDRAM a DDR5 e componenti LPDDR4(x)), come pure svariati prodotti NAND gestiti per applicazioni industriali. Tutte le soluzioni di Intelligent Memory sono state progettate per soddisfare le esigenze del settore in termini di qualità, affidabilità, longevità e disponibilità a lungo termine.

Per ulteriori informazioni visita: www.intelligentmemory.com

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics offre la più grande fornitura continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore di stock originale, Rochester dispone di oltre 15 miliardi di dispositivi in stock con più di 200 mila codici articolo, fornendo la gamma più ampia di semiconduttori a fine vita (EOL) e attivi a livello globale.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato oltre 20 mila tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, Rochester è in grado di produrre più di 70 mila tipi di dispositivi.

Rochester offre una gamma completa di servizi di produzione, inclusi servizi di progettazione, stoccaggio e lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo e affidabilità, fornendo soluzioni di produzione di singoli componenti o integrali di tipo “chiavi in mano”.

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Grazie al nostro personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, affiancato da una rete di partner di canale autorizzati a livello regionale e globale, ci proponiamo di soddisfare le esigenze del cliente telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce sempre e ovunque.

Per ulteriori informazioni visita: www.rocelec.it

