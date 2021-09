Riassunto: Zyxel Communications sostiene eifel-net per ripristinare i servizi durante le inondazioni nella Germania occidentale

eifel-net, società con sede centrale sita al centro della zona colpita dalle disastrose inondazioni, ha collaborato con Zyxel Communications per ripristinare i servizi in un momento difficile

COPENHAGEN, Danimarca–(BUSINESS WIRE)–A luglio, estese aree della Germania occidentale sono state colpite da forti precipitazioni, che hanno causato inondazioni senza precedenti. Le inondazioni hanno danneggiato infrastrutture cruciali, tra cui le reti mobili. Dopo avere contattato il fornitore di servizi eifel-net per valutare la situazione, Zyxel ha prontamente fornito al proprio cliente i dispositivi necessari per operare in quelle condizioni inclementi.

In quanto partner di lunga data, Zyxel ha fornito gratuitamente le risorse necessarie per aiutare eifel-net a ripristinare i servizi dopo le inondazioni nella parte meridionale del Nord Reno-Westfalia e nella Renania-Palatinato.

Zyxel ha inoltre consentito l’accesso gratuito a nodi di accesso multiservizi (multi-service access nodes, MSAN), dispositivi utilizzati per collegare le linee telefoniche alla rete centrale.

