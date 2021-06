Riassunto: Zain Iraq lancia il rivoluzionario marchio digitale oodi basato sulla tecnologia di MATRIXX Software

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–MATRIXX Software, leader globale nella monetizzazione del 5G per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato oggi di avere stretto una collaborazione con Zain Iraq per promuovere il lancio del proprio rivoluzionario marchio digitale oodi. Lanciato a maggio come primo servizio di telecomunicazioni interamente digitale dell’Iraq, oodi si avvale della piattaforma di commercio digitale di MATRIXX. Creato dal nulla, oodi si avvale delle funzionalità pronte all’uso di MATRIXX per fornire ai clienti iracheni una totale flessibilità, trasparenza e facilità di utilizzo nelle proprie esperienze di comunicazione mobile.

“La nostra prima priorità è fornire ai clienti i servizi migliori e più avanzati” ha dichiarato Ali Al-Zahid, amministratore delegato di Zain Iraq.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jennifer Kyriakakis

mediainquiry@matrixx.com