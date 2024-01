Riassunto: Xylem sottoscrive un contratto con Publiacqua a sostegno di un futuro idrico sostenibile per l’Italia

Emancipare le comunità locali con una tecnologia idrica avanzata

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Xylem (NYSE: XYL), società leader globale nell’ambito della tecnologia idrica che si occupa di risolvere i problemi più pressanti in ambito idrico a livello mondiale, segna una nuova tappa fondamentale nel percorso dell’Italia verso un futuro idrico sostenibile con un accordo innovativo sottoscritto con l’azienda Publiacqua in Toscana.





Tramite un contratto triennale, Xylem intende rafforzare la resilienza e l’efficienza operativa dell’infrastruttura idrica del Medio Valdarno sfruttando tecnologie all’avanguardia che comprendono l’analisi dei dati dei contatori, moduli di rilevamento delle perdite in tempo reale e strumenti di manutenzione predittiva. Queste soluzioni consentiranno alla regione di rispondere in modo proattivo alle diverse richieste in ambito idrico e alle sfide ambientali, come la siccità, garantendo un approvvigionamento idrico più efficiente e affidabile.

