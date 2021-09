Riassunto: Xendit si assicura un finanziamento di serie C da 150 milioni di dollari per la realizzazione di un’infrastruttura di pagamento digitale nel sud-est asiatico

Dopo un anno di crescita record, e con un’iniezione di capitali da Tiger Global Management, Accel, Amasia e Goat Capital, Xendit raggiunge lo status di azienda unicorno.

GIACARTA, Indonesia–(BUSINESS WIRE)–Xendit, l’infrastruttura di pagamento in più rapida crescita del sud-est asiatico, ha annunciato oggi un finanziamento di serie C da 150 milioni di dollari che ha permesso l’ingresso della società nel ristretto elenco di aziende unicorno dell’Asia sud-orientale. La tornata di finanziamenti, guidata da Tiger Global Management, ha visto la partecipazione di preesistenti investitori come Accel, Amasia e Goat Capital di Justin Kan.

Con quest’ultimo investimento, Xendit intende continuare l’innovazione della propria suite di prodotti, con mire di espansione in determinati Paesi del sud-est asiatico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Malia O’Connor



xendit@sutherlandgold.com