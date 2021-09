Riassunto: Wipro e First Horizon Bank plasmano il futuro del fintech basato sul cloud per VirtualBank

La collaborazione agevola la transizione a un ecosistema sul cloud e l’integrazione di nuove tecnologie finanziarie

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha stretto una collaborazione con l’istituto bancario con sede nel Tennessee First Horizon Bank (FHN) per trasformare i principali canali di banking e le capacità di offerta di servizi di VirtualBank, un’affermata banca digitale che FHN ha ereditato dalla banca della Louisiana IBERIABANK nel contesto di una fusione portata a termine nel 2020. Il patrimonio dell’entità sorta dalla fusione ammonta ad approssimativamente 87 miliardi di dollari.

Wipro ha collaborato con altre sei aziende per snellire la migrazione al cloud di VirtualBank e supportarne lo stack tecnologico per il settore fintech in un ecosistema basato su cloud pubblico.

