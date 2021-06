Riassunto: Wipro abilita la trasformazione a costo zero (Zero Cost Transformation) utilizzando la piattaforma Oracle Cloud Infrastructure

La nuova soluzione consente alle aziende di migrare alla piattaforma Oracle Cloud Infrastructure con rischi ridotti, permettendo loro di far fronte alle difficoltà sussistenti in termini di costi, qualità e tempistica

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), fornitore leader di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi una collaborazione con Oracle per il lancio di Wipro Zero Cost Transformation, una nuova soluzione che aiuta le organizzazioni nella migrazione su cloud. Wipro è un membro di Oracle PartnerNetwork (OPN).

Le imprese che puntano a generare valore dal cloud si imbattono spesso in ostacoli come costi eccessivi, implementazioni inefficaci e processi lenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Shraboni Banerjee



Wipro Limited



Shraboni.banerjee@wipro.com