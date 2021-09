Riassunto: Verne Global acquisito da Digital 9 Infrastructure plc

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Verne Global, fornitore di soluzioni di centri dati sostenibili per il calcolo elettronico a densità elevata (registrata come Verne Holdings Limited), oggi ha annunciato di essere stato acquisito da Digital 9 Infrastructure plc (D9), il fondo comune di investimento di recente creazione attivo negli investimenti in una gamma di asset di infrastrutture digitali che forniscono servizi internet affidabili e operativi, nel quadro di un accordo valutato approssimativamente a 231 milioni di sterline in contanti.

D9, che ha sede nel Regno Unito, è un’azienda impegnata nell’offerta di infrastrutture digitali resilienti e integrate con l’energia verde e pulita, in linea con l’Obiettivo 9 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: “Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’industrializzazione inclusiva e sostenibile e sostenere l’innovazione”.

