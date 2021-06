Riassunto: Verimatrix protegge l’app STRIVE Benefits di Recode Health

La società innovatrice e leader nel settore dell’ambito dell’impegno dei dipendenti afferma che le soluzioni di protezione di app fornite da Verimatrix rappresentano una scelta efficiente e affidabile

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

Verimatrix, ((Parigi:VMX) (Euronext Parigi: VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che le sue soluzioni di protezione di app sono state scelte da Recode Health, una società californiana con sede a Oakland, per proteggere la sua app STRIVE Benefits.

Piattaforma di elezione per le comunicazioni dei benefit negli Stati Uniti funzionante secondo il modello SaaS, l’app STRIVE è pensata per modernizzare i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti sensibilizzando questi ultimi affinché siano sempre in anticipo sui tempi e abbiano a portata di mano le guide ai benefit, i saldi, le informazioni finanziarie e altri dati personalizzabili.

