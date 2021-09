Riassunto: Velodyne Lidar lancia un appello all’azione per accrescere la sicurezza dei pedoni

Il nuovo libro bianco di Velodyne pubblicato da SAE International illustra come i sistemi avanzati di assistenza al conducente (Advanced Driver Assistance System, ADAS) possano essere perfezionati per ridurre i pericoli cui i pedoni sono esposti di notte

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi la pubblicazione da parte di SAE International di un libro bianco redatto da esperti di Velodyne in cui si esorta ad espandere i collaudi prestazionali indipendenti dei sistemi di assistenza al conducente per includere scenari notturni e in condizioni di oscurità, poiché più del 75 percento delle fatalità dei pedoni avviene nelle ore buie o di luce ridotta. Tale cambiamento colmerebbe le lacune negli attuali protocolli di collaudo che contemplano perlopiù condizioni diurne trascurando in gran parte i rischi per i pedoni associati ai sistemi di assistenza al conducente le cui prestazioni sono risultate scarse di notte e in condizioni di oscurità.





Il libro bianco, intitolato “Progettazione e valutazione delle funzioni di sicurezza dei veicoli adottando un approccio basato sui casi d’uso” (titolo originale: Designing and assessing vehicle safety functions with a use case approach) è disponibile nel sito web di SAE International.

