Riassunto: Velodyne Lidar lancia il sensore Velabit™ di prossima generazione

Velabit rende disponibile la tecnologia lidar 3D per applicazioni essenziali per la sicurezza

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha lanciato oggi l’ultimissima generazione del suo sensore Velabit™ che permette di far fronte ai problemi di costo, sicurezza e design associati alle soluzioni autonome offrendo al tempo stesso prestazioni all’avanguardia. Dotato della rivoluzionaria architettura brevettata di Velodyne basata su micromatrice di sensori lidar (micro-lidar array, MLA), Velabit offre ai clienti Velodyne ciò che chiedono, ossia un campo visivo (field of view, FoV) ultra ampio e una risoluzione ancora maggiore.





Il sensore allo stato solido Velabit esibisce ora un FoV massimo orizzontale di 90° e un FoV massimo verticale di 70° conseguibili simultaneamente, ovvero un numero di punti al secondo superiore a quello del modello precedente nella misura di tre volte circa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Velodyne – Relazioni con gli investitori

InvestorRelations@velodyne.com

Media

Codeword



Liv Allen



velodyne@codeword.com