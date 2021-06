Riassunto: Velodyne Lidar e MADD collaborano per accrescere la consapevolezza in materia di tecnologia per i veicoli a guida autonoma

La collaborazione è finalizzata a promuovere la sicurezza stradale

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) ha annunciato oggi di aver stretto, per il terzo anno, una collaborazione con Mothers Against Drunk Driving (MADD) incentrata su un’iniziativa per l’educazione del pubblico in merito ai benefici derivabili dalle tecnologie per i veicoli a guida autonoma in termini di sicurezza. La collaborazione tra Velodyne e MADD include programmi educativi, campagne di sensibilizzazione ed eventi cosponsorizzati per continuare ad accrescere l’accettazione da parte del pubblico delle tecnologie per la guida autonoma allo scopo di ridurre e, in ultima analisi, eliminare gli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza.





Per celebrare il terzo anno di collaborazione, Natasha Thomas, MNM, Direttrice esecutiva di MADD per la California settentrionale, sarà l’ospite d’onore di un episodio di Velodyne Lidar LIVE! il 20 agosto alle 10.00 ora legale Pacifico.

