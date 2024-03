Riassunto: Vectara lancia il punteggio della coerenza fattuale alimentato dal modello di valutazione delle allucinazioni di Hughes aggiornato per migliorare la trasparenza nelle risposte di IA generativa

Vectara presenta il punteggio per la coerenza fattuale, alimentata dal popolare modello di valutazione delle allucinazioni di Hughes, un’innovazione del settore all’interno della sua piattaforma serverless RAGaaS, che migliora la trasparenza della risposta dell’IA e il controllo da parte dell’utente, fornendo valutazioni dettagliate dell’accuratezza e dell’allucinazione.

PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)–Vectara, l’affidabile piattaforma di prodotti per IA generativa, ha annunciato l’inclusione di un punteggio per la coerenza fattuale (FCS, Factual Consistency Score) per tutte le risposte generative basate su una versione potenziata del rivoluzionario modello per la valutazione delle allucinazioni di Hughes (HHEM), il modello n. 1 di rilevamento delle allucinazioni disponibile su Hugging Face con oltre 100.000 download dal suo lancio lo scorso novembre.





